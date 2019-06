La banque mondiale, la Mairie de Bignona et le PPDC sont en fin prêts pour lancer les travaux de construction de la 2ème phase de la plateforme économique intégrée de Bignona. La visite conjointe effectuée sur place a permis de fixer des échéances

Les travaux de construction de la 2ème phase de plateforme économique de Bignona vont bientôt démarré après un ralentissement du processus lié à des questions administratives. La banque mondiale qui a mis beaucoup d’agent dans ce projet de la commune de Bignona a effectué une visite sur les lieux en compagnie du maire de Bignona, des départements ministériels concernés mais aussi du PPDC. Ainsi, la date du 15 de ce mois est annoncée pour relancer la machine et accélérer les choses. Pour les autorités locales, l’implication et l’engagement de la banque mondiale prouve qu’elles avaient raison d’initier ce projet d’une très grande utilité pour l’économie locale. La BM effectue régulièrement des visites pour constater l’état d’avancement des choses. Mais cette fois, à l’issue de la rencontre avec le Préfet de Bignona et celle tenue avec le Maire, toutes les contraintes semblent levées pour démarrage de la phase 2. Une fois terminée, la plateforme permettra de donner de la valeur ajoutée aux produits locaux. Mieux, non seulement la chaine de valeur de beaucoup de produits locaux sera améliorée sensiblement, le Maire de Bignona Mamadou Lamine Keita estime qu’il y’aura zéro manque et autres produits en Casamance et c’est cela l’objectif de cet ambitieux projet. Ainsi, des milliers de personnes intervenant sur toute la chaine, de la production à la commercialisation et passant par la transformation, auront un revenu qui leur permettra de vivre dignement.

Rappelons que cette plateforme économique tient également à cœur les plus hautes autorités du pays en témoigne la visite que le Président Macky Sall a effectuée sur les lieux au mois d’Octobre dernier en marge du lancement de la phase deux du PUDC

L.BADIANE pour xibaaru.sn