Si Sadio fascine aujourd’hui, la presse du monde entier, au pays on s’intéresse surtout au footballeur. Les fans comme Birane Ndour et Mame Gore Diazaka venus regardez la finale entre Liverpool et Totthenam, ont profité de l’occasion pour rencontrer le joueur, obtenir un autographe et avoir le privilège d’être pris en photo avec leur idole.