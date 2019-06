Mimi-la-cadence prend fonction ce lundi au CESE…

La présidente du Conseil économique social et environnemental, Aminata Touré, sera installée dans ses fonctions, lundi à 11h, annonce un communiqué rendu public ce dimanche. L’ancienne Première ministre Aminata Touré a été nommée par décret présidente à la tête du Conseil économique social et environnemental, en remplacement d’Aminata Tall, le 15 mai dernier. Mme Touré, Première ministre de 2013 à 2014, était jusque-là, envoyée spéciale du chef de l’Etat Macky Sall.

Le Conseil économique, social et environnemental est la deuxième Assemblée constitutionnelle du Sénégal, selon le site d’informations du gouvernement, soulignant qu’il ’’constitue auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative qui peut être saisie par le président de la République, l’Assemblée nationale, de demandes d’avis ou d’études’’. Le Conseil est composé de 80 conseillers et de 40 membres associés, tous de profils divers et variés.

Les Institutions de la République sont : – le Président de la République ; – l’Assemblée nationale ; – le Gouvernement ; – le Haut Conseil des Collectivités territoriales ; – le Conseil économique, social et environnemental ; – le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux »…