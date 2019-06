Alors qu’ils ont subi face à Tottenham, Liverpool a tenu bon, grâce à son colosse Virgil van Dijk, pour remporter la Ligue des champions, samedi à Madrid (2-0). Sadio Mané parmi les Tops et Salah parmi les Flops…

LES TOPS

Van Dijk (7)

Virgil van Dijk est l’actuel meilleur défenseur du monde et l’a de nouveau démontré. Avec le calme qui le caractérise, il a gagné de nombreux duels, notamment aériens, et sa présence a été cruciale lorsque Liverpool a souffert en seconde période. Il a aisément rattrapé Son à la 75e minute. Aux côtés du Néerlandais, Joël Matip a également été très bon, grâce à son excellente lecture du jeu. Il a aussi brillé avec quelques relances tranchantes et a même fini passeur décisif pour Origi (87e).

Henderson (7)

Exemplaire. Capitaine de Liverpool, il a été le leader de son équipe sur le terrain. Les Reds, bien brouillons dans le jeu, ont surtout couru derrière le ballon et Henderson a parfaitement mené le pressing dans le camp adverse en première période. A ses côtés, Fabinho a bien débuté, notamment à la relance, avant de rentrer dans le rang, alors que Wijnaldum est sorti de sa torpeur que trop rarement.

Alisson (7)

Peu inquiété durant une heure de jeu, le portier brésilien a répondu présent sur plusieurs tentatives de Spurs. Il n’a pas été surpris par une frappe lobée par Alli (73e), a repoussé un puissant tir de Son (80e) et a dévié un coup franc excentré d’Eriksen. Contrairement à l’an dernier, avec un Loris Karius qui a plombé son équipe, le LFC avait un gardien fiable lors de cette finale 2019.

Mané (6,5)

Avec les deux excellents latéraux que sont Alexander-Arnold et Robertson, l’ailier sénégalais a été l’un des rares Liverpuldiens dangereux durant cette partie. Il provoque d’abord le penalty de l’ouverture du score, d’un centre contré par le bras de Moussa Sissoko. Puis ses appels et surtout ses percussions ballon au pied ont fait mal, très mal au bloc londonien. Il a été un peu plus discret en seconde période mais a enclenché une belle occasion qui a vu Milner frapper à côté (69e).

LES FLOPS

Fabinho (5,5)

placé plus bas que ses collègues de l’axe, l’ancien Monégasque a eu du mal à se placer entre le milieu et la défense. Pas toujours précis dans l’orientation du jeu, le Brésilien a néanmoins répondu présent dans le défi physique. Lancé dans l’axe, il décochait une frappe à 25 mètres des cages qui terminait dans les gants de Lloris (52e). Il a ensuite fait preuve d’autorité dans les duels.

Salah (5)

il ne pouvait pas espérer meilleure entame dans cette finale. Après un penalty obtenu par Mané, l’attaquant égyptien ne se manquait pas et ouvrait le score d’une frappe plein axe (2e). Sur la droite de la surface, il tentait sa chance peu après, mais sa frappe se dérobait (23e). Assez discret, il se procurait une nouvelle occasion en première période (39e). Toujours intéressant dans ses efforts, il a néanmoins manqué de constance offensivement malgré quelques fulgurances côté droit.

Wijnaldum (5)

intéressant dans ses déplacements, le Néerlandais a été précieux sur le plan défensif en première période. Néanmoins, il n’a pas été toujours juste dans ses choix et ne s’est pas assez montré dans les phases de constructions. Il a ensuite définitivement plongé et James Milner (62e) a logiquement pris sa place. Rapidement servi plein axe, il manquait de peu le 2-0 d’une frappe sur la droite du but (69e). Sans incidence.

Firmino (4)

Touché à l’aine il y a deux mois et absent lors des trois derniers matches des Reds, le Brésilien n’était visiblement pas prêt pour cette finale. Ses premières courses l’ont probablement fatigué et il s’est montré maladroit avec le ballon. Sans point d’appui dans l’axe, Liverpool n’est pas parvenu à se montrer dangereux. Remplacé dès la 58e minute par Divock Origi.