Le message du « Mouvement Tout va mal » à Sonko sur le…

Communiqué Mtvm

Nous considérons que son appel au dialogue lancé par le président Macky Sall demeure un mal nécessaire.

Certes nous reconnaissons la logique qui sous-entend la réticence affichée par certains parmi les acteurs a l’image du président Ousmane Sonko puisque tirant ses fondamentaux dans le caractère versatile qui a symbolisé la démarche politique de M Macky Sall depuis son avènement à la magistrature suprême dans notre pays.

M Macky Sall s’étant toujours illustré en un inconditionnel des contres valeurs et cela par son insouciance affichée du sens de l’honneur à travers le non-respect de la parole donnée.

Néanmoins et au-delà je considère que stratégiquement cette tribune devra plutôt traduire une opportunité pour M Sonko et entre autres acteurs de pouvoir porter le plaidoyer à un niveau beaucoup plus élevé mais et surtout de pouvoir échanger, assumer et asseoir face à Macky Sall et son gouvernement tout ce dont ils leur reprochaient et de même par l’occasion proposer des solutions.

Notre concept apparemment partagé ne nous permet pas de participer à un dialogue national sans le Pastef.

J’invite solennellement M Ousmane Sonko à prendre part à ces concertations.

Mes chaleureuses félicitations au peuple sénégalais et plus particulièrement à sa jeunesse suite à la brillante réussite de notre champion prodige, j’ai nommé Sadio Mané l’incarnation parfaite d’une jeunesse sénégalaise qui s’émancipe et va à la conquête du monde.

Le président

Blaise Pascal Cissé