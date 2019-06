Wade a établi ses bureaux dans une suite présidentielle de l’hôtel Terrou-bi. Selon nos confrères de Leral, « les responsables de l’hôtel qui ont la malchance d’aller lui remettre ces factures, récoltent la colère du Pape : « allez donc les remettre à Macky Sall », crie-t-il aux pauvres. Ce n’est pas une bonne manière de se comporter face à des vendeurs de confort qui réclament leur dû…

Mais Wade a-t-i le droit de faire payer sa facture par le Palais ?

Tout ancien président du Sénégal a droit à une indemnité de retraite, un cabinet (un bureau, un secrétariat et un protocole) des billets d’avion et une prise en charge complète en matière de santé. Si Abdoulaye a établi ses bureaux au Terrou bi, alors il est en droit de faire payer les factures par le Trésor public et non le Palais…