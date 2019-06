Henri Camara donne la recette pour gagner la CAN au Caire

Actuellement à la retraite, l’ancien international Henri Camara a donné la recette aux dirigeants pour amener l’équipe du Sénégal vers la victoire à la CAN 2019 au Caire. l’ancien avant-centre des Lions de 2002 a estimé que l’équipe nationale de football du Sénégal a ce qu’elle faut pour être sacrée championne d’Afrique. « On n’a encore rien gagné, donc, cette fois, il le faut. On n’a pas besoin de de bien jouer pour gagner. Le plus important est de gagner le titre. On doit s’unir pour aller en Egypte avec force. Je pense que l’équipe a besoin de soutien pour avancer. Nous sommes tous des Sénégalais et devons tirer dans le même sens », a-t-il déclaré, samedi soir, dans l’émission Quartier Général de la TFM.