France: Les bleus jouent en même temps que les…Barrages

Dimanche soir, le match retour entre Dijon et Lens pour l’accession en Ligue 1 se jouera exactement à la même heure que la rencontre amicale entre l’équipe de France et la Bolivie. Un sacré manque de respect. Le calendrier général des compétitions est établi depuis décembre 2017 et la Ligue de Football Professionnelle de France n’a pas voulu tout chambouler, le match Dijon-Lens (21 heures) étant souhaité par les diffuseurs beIN Sports et Canal +. « Les chaînes ont été tenues au courant de ce souci d’horaires avec le match de l’équipe de France, explique-t-on à la Ligue selon des propos relayés par L’Équipe. Et après concertation, il a été décidé de maintenir la programmation initiale. » Il en va de l’intérêt de chacun, sauf de celui des amoureux du foot, comme d’habitude. Le grand public se tournera sûrement vers les Bleus, pendant que les mordus opteront pour un double écran afin de ne rien rater, et l’ultime climax de notre championnat sera probablement relégué au second plan dans de nombreux médias, ainsi que dans l’esprit des gens. La faute, surtout, à une cacophonie générale dans le monde des instances et à un manque de communication entre la Fédé et la Ligue, qui n’ont en revanche eu aucun mal à travailler ensemble pour soumettre une proposition alternative à la réforme de l’UEFA pour la C1. À chacun ses combats.