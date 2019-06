Absence au dialogue…Le PDS tient à son « Karim » et à « Khaf »

Il ne faudrait pas aller bien loin pour trouver un motif à l’absence du PDS au dialogue de Macky Sall…Le député Toussaint Maga est revenu sur le dialogue national, l’absence du PDS et le manque de confiance à Macky Sall…

« Il y a un problème de confiance entre Macky Sall et l’opposition. En 2016, il y a avait bien eu un dialogue, mais après, il a pris des décisions contraires à ce dialogue, avec notamment le parrainage », a dit Toussaint Manga sur la RFM. Et de poursuivre, « il y avait des préalables à ce dialogue. Khalifa Sall est toujours en prison, Karim Wade est encore maintenu en exil ».

Toussaint Manga s’interroge, « qu’est-ce qui aurait été plus symbolique et significatif que la présence de Khalifa Sall et de Karim Wade à ce dialogue »