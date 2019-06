Tourisme : Alioune Sarr met ses services en mode fast-track

La réunion de coordination élargie du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens, tenue ce vendredi 31 mai 2019, dans les locaux de son ministère sis à la sphère ministérielle de Diamniadio, avait comme maîtres mots : pragmatisme, efficacité et performance.

L’objectif était simple : faire le suivi de l’exécution des 53 actions clés à dérouler en 100 jours pour relancer et développer les secteurs du Tourisme et des Transports Aériens, conformément aux objectifs déclinés dans le Plan Sénégal Émergent. Il est toutefois heureux de constater un début d’exécution satisfaisant de ce tableau de bord, pour les mois de mai et de juin, avec une prise en charge de la totalité des actions programmées.

Interpellées, toutes les structures rattachées au département ont fait un point exhaustif sur leurs dossiers en instance. L’accent a été particulièrement mis sur les actions phares à dérouler pour faire du Sénégal un hub aérien leader dans la sous-région, notamment : la construction et la réhabilitation des aéroports régionaux, le développement de la compagnie aérienne nationale Air Sénégal, la réalisation d’infrastructures non aéronautiques à l’AIBD en particulier la ville aéroportuaire, le centre d’entretien et de maintenance des avions et le centre de formation aux métiers aéronautiques, ainsi que la signature dans les prochains jours, de l’accord de coopération aérienne entre l’Arabie Saoudite et le Sénégal, qui conduira à l’ouverture de la ligne Ryad – Dakar.

La situation sur l’organisation du pèlerinage à la Mecque, la restauration de l’ensemble des stations météorologiques du territoire, la gestion de la sûreté et la sécurisation du périmètre de l’AIBD ont également été abordées.

S’agissant du tourisme, les services compétents ont respectivement fait le point sur le recensement des attraits touristiques et du patrimoine national, l’évaluation du crédit hôtelier, le classement en cours, des établissements d’hébergement touristique du Sénégal, l’organisation, courant juin, de l’atelier de partage du Code du Tourisme avec le secteur privé, les préparatifs liés à la cérémonie de remise des diplômes de l’ENFHT et le renforcement des moyens logistiques et humains du Commissariat Spécial du Tourisme, avec la remise de squads et de véhicules et l’intégration de 20 nouveaux agents de police déployés par le Ministère de l’Intérieur.

Se réjouissant des efforts consentis dans le traitement des dossiers, Monsieur le Ministre a exhorté ses services à faire preuve d’une plus grande célérité dans l’exécution des tâches en vue de satisfaire les usagers des services publics « Tourisme et Transports Aériens ».

Enfin, Monsieur le Ministre a informé la coordination des missions qu’il effectuera, courant juin, au Cap Skiring et dans certaines régions, pour superviser les travaux de mise aux normes de sécurité et de sûreté édictées par l’OACI sur les aérodromes régionaux, présider des CRD sur le classement des établissements d’hébergement touristique, lancer les travaux de rénovation des centres météorologiques et rencontrer les acteurs de la profession.