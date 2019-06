Sonko fusille Wade, insulte Macky et maintenant il…

Après avoir exigé qu’on fusille tous les anciens présidents du Sénégal puis insulté sans cesse le président Macky Sall qu’il a traité de tous les qualificatifs les plus dégradants, le président du parti Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) vient de s’illustrer en s’en prenant à des personnes qui ont l’âge de son père et qui plus est sont des personnes exemptes de tout reproche dans leurs domaines d’activité respectifs. Et Ousmane Sonko ne s’est pas arrêté là car il s’en est aussi pris à des partis politiques qui ont contribué à la l’embellissement de la démocratie au Sénégal.

Sonko insulte Famara Sagna

Mais pour qui se prend Ousmane Sonko pour s’en prendre à un doyen aussi respectable que Famara Sagna ? En Casamance, il n’oserait même pas prononcer le nom de Famara Sagna car les anciens le remettraient à sa place. « C’est dommage pour Sonko, il est casaçais mais il n’y a pas grandi et ne connait pas les codes qui régissent la société casaçaise. Il a grandi loin de cette terre où le respect de l’aîné est un fondement inviolable » nous dit un habitant de Santhiaba accroché par un notre reporter.

Sonko saborde l’opposition

Il a travaillé dans toutes les commissions ayant conduit les Leaders du Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) à nommer Mamadou Diop Decroix de And/Jëf comme étant leur représentant au dialogue national avec pour exigence la constitution d »’une commission cellulaire indépendante. Après la cérémonie de lancement du dialogue, Ousmane Sonko fait volte-face et accuse cette même opposition, le FRN, dont il fut le mandataire, d’avoir « fait des génuflexions » à Macky Sall.

L’opposition le traite d’impoli

Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly député, membre Bokk Gis-Gis qui fait partie du Front de résistance nationale (Frn) ne digère pas la sortie de Ousmane Sonko qui a traité de malhonnêtes tous les membres du Front National de Résistance qui ont participé au dialogue national.

Interpellé sur la question par Cheikh Tidiane Gomis dans l’émission Le Grand Soir, l’Honorable député a tout bonnement traité Ousmane Sonko d’indiscipliné pour avoir proféré des mots déplacés aux membres du front qui ont répondu favorablement à l’appel au dialogue du cg0hef de l’état.

Selon lui, Sonko doit respecter le choix des autres car lors de la réunion tenue chez le président Pape Diop en présence des représentants des leaders qui s’étaient présentés à l’élection présidentielle comme Idrissa Seck, Madické Niang et de Sonko lui-même, le président Macky Sall a accepté toutes les exigences de l’opposition sur le choix de Famara Ibrahima Sagna et le respect des décisions issues du dialogue et par conséquent tout sénégalais épris de paix doit répondre à cet appel.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn