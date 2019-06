Le parti PARE SUXXALI SENEGAL se démarque de l’appel au dialogue du président Macky Sall. Abdou Karim Fall et ses partisans se sont réunis pour déterminer leur position.

Voici une copie de leur communiqué à l’issue de leur réunion parvenue à xibaaru:

Ce 28 mai, Monsieur Macky SALL, Président fraichement « élu », cherche à travers un pseudo-dialogue national, à recouvrer une légitimité nationale et internationale perdue à jamais.

PARE Suxxali Senegaal, fidèle à ses orientations, se démarque de toute attitude tendant à faire de Macky SALL l’arbitre du jeu politique dont il est le seul à ne pas respecter les règles.

Le Parti Africain pour la Renaissance et l’émergence (PARE Suxxali Senegaal), considérant :

– L’expérience que les Sénégalais ont de la parole de leur « Président » notamment sur son engagement solennel de faire un mandat de cinq ans en lieu et place de celui de 7 ans pour lequel il a été élu. C’est un engagement de campagne électorale de deuxième tour, réitéré plusieurs fois au niveau international. Les preuves sont là ;

– Les résultats du 1er dialogue national (28 mai 2016) dont aucun résultat probant ne peut être brandi, à ce jour ;

– Son refus de s’adosser aux conclusions des assises nationales du Sénégal sous la direction du grand patriote Ahmadou Makhtar MBOW. C’est pourtant la forme la plus aboutie de toute concertation inclusive et d’envergure nationale de l’histoire du Sénégal et où les politiques ont été les moins présents. Quel gâchis !

– L’utilisation éhontée des conclusions de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI) installée par Macky SALL himself et dirigée par le grand patriote Amadou Makhtar MBOW dont l’équipe a managé la concertation la plus inclusive et participative de l’histoire du Sénégal. Malgré la pertinence de leurs propositions pour réformer et stabiliser nos institutions, Monsieur Macky SALL, a déclaré ne prendre en compte que ce qui l’intéresse. Il a d’ailleurs modifié la constitution par référendum sans prendre en compte les orientations de la CNRI. Quel autre gâchis !

– Les assises nationales dans certains secteurs comme l’éducation dont les résultats sont rangés aux oubliettes ;

– Le report sans aucune forme de concertation des élections locales au 1er décembre 2019 ;

– L’adoption du parrainage pour écarter des candidats sérieux malgré un désaccord total de toute l’opposition ;

– L’utilisation de la justice pour neutraliser des adversaires politiques de premier plan et pour protéger sa famille, ses amis et militants ;

– La suppression unilatérale du poste de Premier ministre qui est une réforme institutionnelle majeure accompagnée de la modification d’une vingtaine d’articles de la Constitution ;

– L’objectif politique déclaré de Macky SALL de réduire l’opposition à sa plus simple expression ; quel programme politique à tendance dictatoriale !

– Le refus systématique du président de l’APR de nommer une personnalité neutre pour l’organisation d’élections démocratiques et transparentes au Sénégal ;

Décide :

– de se démarquer du pseudo-dialogue national appelé par Macky SALL dont le seul objectif est d’embellir l’image de son régime à la suite de l’élection présidentielle truquée par le Ministre de l’intérieur Aly Ngouille NDIAYE sous son impulsion directe.

– Constate pour le regretter la précipitation d’une certaine opposition à s’asseoir sur la table de Macky SALL ;

– Lance un appel à la sauvegarde de l’unité de l’opposition qui passe nécessairement par un processus d’adoption de consensus larges avant d’engager le Front de Résistance Nationale ;

– Renouvelle son engagement à ne ménager aucun effort pour l’unité de l’opposition et son ancrage à côté du peuple sénégalais.

– Appelle les forces progressistes à rester vigilantes et mobilisées pour la défense des intérêts exclusifs du peuple sénégalais.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn