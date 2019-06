Le coordonnateur de la coalition Madické 2019, Madiaw Ndiaye, invite les acteurs politique à dialoguer pour trouver un consensus fort dans l’intérêt des Sénégalais.

« Le Sénégal va faire l’objet de convoitises à cause du pétrole et du gaz. Il vaut mieux embarquer tout le monde dans le même navire. Parce que ça nous évitera des écueils. Si on arrive à bâtir un consensus large, on pourra aborder l’ère du pétrole avec plus de sérénité au bénéfice de tous les Sénégalais. Donc dialoguons et restons vigilants puisque le régime cache souvent son jeu. Ne pas dialoguer c’est la confrontation et les troubles dans les rues. Ce qui n’est pas la meilleure solution », indique Madiaw Ndiaye sur iRadio reprise par Seneweb.

Sur un autre registre, le lieutenant de Me Madické Niang estime également que « les personnalités qui ont été choisies pour mener à bon port ces concertations sont crédibles et acceptées de tout le monde ». Madiaw Ndiaye d’y aller de ses arguments : « Famara Ibrahima Sagna, le général Mamadou Niang et les autres sont des personnalités qu’on ne présente plus au Sénégal. Donc, on ne peut pas présumer de la bonne foi ou de la mauvaise foi des uns et des autres. Mais, il est bon de dialoguer ».