Le dialogue de Macky divise le front de l’opposition

Le président sénégalais Macky Sall a appelé mardi dernier à Dakar à une « gouvernance concertée », lors de l’ouverture d’un « dialogue national », dont il s’est engagé à mettre en œuvre les décisions. Mais il faut dire que le Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) est profondément divisé. Il y a ‘’les radicaux’’ avec Ousmane Sonko, Me Wade, Abdoul Mbaye, le Mouvement Tekki de Mamadou Lamine Diallo, le camp des ‘’modérés’’ dans lequel se trouvent Idrissa Seck, Madické Niang, Issa Sall, Malick Gackou, Pape, etc, et les ‘’dialoguistes’’ avec Mamadou Diop Decoix et les petits partis.