Ousmane Sonko est le maître des révélations. Toutes ses sorties ou invectives contre l’Etat sont tirées des comptes de l’Etat provenant directement des comptes du trésor public qui sont inaccessibles au grand public. Et il n’y a pas que le trésor qui est directement concerné. Il y a aussi les révélations du président du PASTEF qui concernent directement les archives des Impôts et Domaines. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante :

Qui renseigne Ousmane Sonko sur ses « révélations » ?

Xibaaru a mené des investigations sur les informations de Ousmane Sonko et de ses révélations fracassantes. Mais avant tout il faudrait d’abord se demander si elles sont vraies.

L’information sur les « 100 milliards de gap budgétaire qui pourrait atteindre les 345 milliards » est sortie tout droit des « contes et légendes de Ousmane Sonko ». Tous les vérificateurs du trésor public que nous avons contacté ont été même surpris d’une telle révélation : « Sonko ment » nous dit l’un d’eux qui ajoute ce qui suit : « 100 milliards pour un trésor public se récupère en 5 jours avec les taxes, donc rien de méchant mais information dénuée de tout fondement ».

Les impôts et Domaines et le Trésor renseignent Sonko…Contre Macky selon des agents rencontrés sur place : « certains fonctionnaires tapies dans nos rangs qui font partie du Pastef de Sonko sont ses sources de renseignement. N’oubliez pas que le PASTEF qui est le parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité était à l’origine un syndicat des travailleurs des impôts et Domaines, alors cela veut tout dire. On ne peut pas vous dire quel agent mais c’est sûr que toutes les infos de Sonko viennent de nos services »… Et il termine en ajoutant : « depuis le départ de Ousmane Sonko des services, plusieurs de ses partisans ont été affecté mais cela ne résout pas le problème car tous les fonctionnaires travaillent sur la même plateforme qui est source de renseignement ».