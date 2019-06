Le Parti pour l’Emergence et le Développement P.E.D/ Natangué magnifie la décision du Président de la République Son Excellence Macky Sall pour son ambition de vouloir concrétiser son appel au Dialogue National lancé lors de la cérémonie de prestation de serment.

Après notre participation au lancement du Dialogue National du Mardi 28 Mai 2019 au Palais de la République, nous venons également de marquer par notre présence ce Vendredi matin à l’installation officielle du cadre de concertations sur le processus électoral au niveau de la Direction Générale des Élections (DGE) pour discuter de tout ce qui sera question politique.

Cependant nous nous réjouissons de la nomination du Général Mamadou Niang à la tête de ce cadre, et à ses côtés la collaboration des professeurs Babacar Keita et Aliou Sall, tous deux proposés par le Pôle des non-alignés. Cela justifie l’important rôle qui a été toujours joué par le Pôle des non-alignés pour la tenue des concertations sur le dialogue politique de façon transparente et apaisée pouvant aboutir à un large consensus.

De ce fait, nous nous attendons à une évaluation sur le Maintien ou Non du système de Parrainage, et de définir ensemble les règles du jeu pour la prochaine élection locale à savoir la caution et le mode du scrutin des Maires.

Président Mohamet Massamba SEYE

Parti pour l’Emergence et le Développement P.E.D Natangué

Plénipotentiaire du Pôle des non-alignés

Chef des Non Alignés.