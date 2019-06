Babacar Diagne ne lâche pas la 2STV et la série « maîtresse »

Le CNRA (Conseil national de régulation de l’audiovisuel) met en demeure la 2STV « de se conformer scrupuleusement à la note de service signée par la Directrice Générale de la 2STV et transmise au CNRA, enjoignant la responsable des programmes à veiller sur le contenu de la série « Maîtresse d’un homme marié » et à faire procéder à un remontage chaque fois que des séquences susceptibles de heurter la sensibilité des concitoyens sont notées ». Dans le communiqué, Babacar Diagne demande à la 2STV de « veiller à ce que les propos, comportements et images jugés indécents, obscènes ou injurieux ainsi que les scènes de grande violence ou susceptibles de nuire à la préservation des identités culturelles ne soient plus diffusés.