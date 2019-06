Rififi au PDS…Des cadres défendent Oumar Sarr et giflent Pape Saër et Karim

Dans une tribune Pape Saer Gueye s’attaquait à Oumar Sarr, le Secrétaire Général national adjoint du PDS qui avait répondu à l’appel au dialogue de Macky Sall en son propre nom. Aujourd’hui, dans ce droit de réponse ci-dessous, des cadres du PDS répondent à ce qu’ils nomment « les insultes de Pape Saer Gueye ». Mais ils ne se limitent pas à Saer Gueye…Les karimistes et autres font les frais de ce qu’il nomme un manque d’ambition politique.

Le Rempart, la girouette et la direction du vent .

Pape Saër Guèye à l’œuvre et comme à son habitude, lécher , courber l’échine, ramper pour plaire et assouvir ses intérêts particuliers s’est adonné à des attaques ad hominem contre Oumar Sarr qu’il léchait récemment. Cette posture le pousse jusqu’à devenir un porteur d’eau pour Saliou Dieng la bonne à tout faire de Karim et tout ça pour arriver à ses fins, berner les Wade . Heureusement Wade le connaît tellement allant jusqu’à intimer l’ordre aux responsables du parti de rejeter sa candidature pour devenir maire de Kebemer. Voilà un soit – disant enseignant qui boude les salles de classes pour servir comme cireur de bottes toute honte bue. Le seul domaine où il excelle bien, c’est calomnier, maudire, intriguer. Oui, on te comprend et tu peux pas faire autrement car tu es le seul militant a être payé par mois et à qui on a acheté une villa après avoir arnaqué une première fois le président Wade en vendant à son insu la première à toi achetée.

Toujours dans les sales besognes, dans les complots et les intrigues. Si c’est pas contre Fada , c’est contre Lamine Thiam ton ennemi juré qui t’empêche d’éclore à la base car toujours battu par lui et dans tout. c’est aujourd’hui Oumar sarr ta nouvelle cible . C’est pas étonnant que tu refuses de retrouver ton poste d’enseignant car avec ton intelligence d’un babouin et ton impertinence d’un pingouin ça n’étonne pas que tu sois impossible de transmettre du savoir à nos enfants futurs dirigeants. Si tu refuses manifestement d’aller prouver en s’arc boutant à ce machin obsolète de chargé des émigrés c’est pour pouvoir toujours et toujours prétexter des voyages pour avoir du liquide pour ton plaisir. Cette posture t’a poussé jusqu’à l’indignité totale pour devenir un valet de Saliou Dieng juste pour arnaquer Karim.

Le discours de Oumar était claire, limpide et responsable. Il a su monter contrairement à toi qu’il n’est pas un usurpateur. Il a affirmé venir en son nom propre et il en assume toutes les conséquences. Alors que veux-tu de plus car Oumar ne te fera pas le plaisir de démissionner comme tu sembles l’y inviter. Cet homme a présidé aux destinées du parti avec son courage légendaire, son intelligence et son dévouement pour la cause noble. Il a été de tous les combats et à braver les lacrymogènes et la violence policière pour la cause de Karim. Vous avez tous un jour loué sa loyauté, son courage et son engagement pour le triomphe de l’idéal du sopi. Le dernier hommage est venu de Wade lui-même lors du dernier comité directeur. Debout et par acclamation toute la salle a appuyé cet hommage comme ce fut l’annonce au congrès de 2012 au Cices après la perte du pouvoir de sa désignation comme coordinateur national du Pds alors qu’il ne l’a jamais demandé ni sollicité de Wade.

Tu déclares que le discours de Oumar Sarr au dialogue de 2016 a été clair et conçu parce que écrit par Wade ? Mensonge. Si tu oublies, nous non , car en 2016 le président était contre le dialogue et a sorti un communiqué dans ce sens et avait chargé Babacar Gaye de l’exprimer publiquement au CD qui délibérait sur la participation ou non du Pds au dialogue. C’est le lendemain que Karim Wade en prison par le truchements de son avocat a appelé Wade à Versailles pour lui dire s’il ne change pas de position et autoriser Oumar Sarr a y aller , il va démissionner du parti , Wade abdiqua et Oumar Sarr exigea de ce dernier un écrit et ce qui fut fait .Encore ce jour après le comité directeur et cette décision venue après , Oumar Sarr a pris ses responsabilités pour marquer son désaccord comme aujourd’hui et Karim l’a rejoint dans cette position car il savait que ce dialogue était juste fait pour que Oumar Sarr y participe pour pouvoir exposer publiquement la demande de libération après qu’il ait mandaté ce dernier à cet effet auprès de Macky Sall . On était là et on sait tout . Alors trop c’est trop et basta car Karim ne peut pas se percher à Doha avec sa famille et vouloir nous engager dans une autre bataille pour la révision de son procès alors qu’il nous doit des comptes pour avoir déserté le combat alors dans sa dernier« À bientôt » il nous faisait croire : «qu’il serait un lâche d’engager le parti et les alliés dans une bataille et ne pas être présent ». Le débat ce ne sont pas les invectives ni les insultes, le débat et le vrai c’est l’avenir du parti qui passe nécessairement par l’évaluation de l’élection présidentielle, analyser notre position et la non venue du candidat. Tout le reste n’est que diversion pour nous tromper encore et de nous imposer en Karim Wade comme candidat en 2024 sans débat . Pape Saër, tu peux valider ça car tu es aveuglé par tes intérêts .

En tout cas à Oumar Sarr je lui confie une seule chose : demander à ceux là qui hurlent comme des loups le quel de leurs discours d’hier et aujourd’hui qu’il faut prendre comme vrai .

Hier héros , le fidèle, le combattant , le seul capable de tenir le Pds autrement un autre aller le vendre ( le discours d’hier ) et aujourd’hui les invectives , les calomnies et les intrigues, je demande juste à ceux-là qui portent ce dernier discours bane mothiy deug ?

Ndiaga Fall

Cadre Libéral.