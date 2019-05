Sonko est vraiment impoli…Il insulte Famara Ibrahima Sagna

Sonko est vraiment un politicien très impoli. Il n’a aucune limite quand il s’en prend aux hommes politiques. Maintenant il vient d’orienter sa langue fourchue contre une personnalité apolitique qui fait l’unanimité au Sénégal : Famara Ibrahima Sagna qui doit conduire le dialogue national.

En Conférence de presse, hier mercredi 29 mai, Ousmane Sonko a asséné ses vérités à Famara Ibrahima Sagna, et cie, ces personnalités dites “neutres”.

“Nous assistons à un vaste cirque sous prétexte d’un président neutre. Je n’ai rien contre ceux qui ont été désignés. Où étaient-elles ces personnalités crédibles, pendant les 7 ans que Macky Sall foulait du pied les règles fondamentales et sacrées de notre consensus national ? On n’en a jamais entendu un seul, ne serait-ce que faire une tribune pour rappeler à l’ordre Macky par rapport à ses dérives. Ils étaient où, quand, par manque de patriotisme, le même Macky Sall livrait notre économie aux intérêts étrangers et vandalisait nos ressources naturelles dans une gestion nébuleuse et clientéliste”, a dénoncé Ousmane Sonko.