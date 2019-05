Le corps d’Étienne Tshisekedi reste encore en Belgique

Le rapatriement de la dépouille d’Étienne Tshisekedi de Belgique en République démocratique du Congo a été retardé mercredi 29 mai pour des raisons logistiques, a annoncé une source du ministre belge des Affaires étrangères.

L’opposant historique et père de l’actuel président congolais est mort à Bruxelles à l’âge de 84 ans en février 2017, mais son corps était resté en Belgique en raison des tensions politiques avec le régime du président de l’époque, Joseph Kabila.

Que s’est-il passé ?

C’est vers 19h hier soir, quelques heures à peine avant l’heure prévue pour le décollage du vol qui devait rapatrier le corps d’Étienne Tshisekedi à Kinshasa, qu’une source au ministère belge des Affaires étrangères annonce un « report » pour « raisons logistiques ».

La diplomatie belge dit alors « regretter » cette situation, mais rappelle « n’avoir pris aucune part à l’organisation » du rapatriement. Côté congolais, c’est le silence presque complet.

Et c’est seulement au milieu de la nuit, à 2h heure de Kinshasa, que la présidence congolaise diffuse à son tour un communiqué signé du « comité de coordination » des obsèques, un comité composé de la famille biologique d’Etienne Tshisekedi, de sa famille politique et de la présidence. Un texte très court qui parle d’un report « à la dernière minute », précise que cette « situation est totalement indépendante de la volonté des autorités belges et des organisateurs des obsèques », et invoque à son tour un problème « logistique » sans plus de précision sur les raisons de ce faux départ.

A qui la faute donc ? Et que s’est-il passé ? L’avion censé être affrété pour le rapatriement, un avion civil de location, n’est tout simplement « jamais arrivé » à Bruxelles, affirmait mercredi plusieurs sources, déplorant une « désorganisation totale ». Tandis qu’une source à la présidence congolaise avançait, elle ,au conditionnel que l’avion « affrété », aurait été « trop petit », pour contenir les quelque 200 personnes qui devaient accompagner le rapatriement de la dépouille mortelle.