Une affaire Cold Case à la Française…Confondus en 2018 grâce à l’ADN, les parents de la petite martyre anonyme, retrouvée morte au bord de l’A10 en août 1987, sont en prison. L’enquête devra établir les responsabilités de chacun et lever le voile sur trente ans de mystère.

Ils ont cru que ça passerait. Ahmed Touloub et Halima El Bakhti avaient peut-être même réussi à oublier. Après tout, comme on dit, avec le temps, tout s’en va. Les traces des drames s’effacent, les blessures se referment. Mais la Justice, quand elle le décide, peut longtemps tenir la mort bien serrée dans ses bras. Elle l’a fait avec la « petite martyre de l’autoroute A10 », retrouvée au mois d’août 1987, mutilée et décédée, dans un fossé près de la glissière de sécurité, à quelques encablures de Blois. Le temps s’est transformé en chambre noire du crime, la lumière du progrès scientifique a mis fin à trois décennies de mystère.

L’ADN a parlé, ramenant Ahmed Touloub, 67 ans, et son ex-femme, Halima El Bakhti, 65 ans, à leurs responsabilités. Il les a propulsés dans leur passé occulté, trente ans en arrière ; il a établi une filiation et rendu enfin un nom à l’enfant qui n’était personne. C’est eux, les parents, qui ont abandonné leur fille, Inass, après l’avoir enroulée dans une couverture bleu clair. Ils sont en prison depuis bientôt un an, poursuivis pour violences, meurtre et recel du cadavre de leur enfant.

Tous deux demandent à être libérés, ce que la justice refuse pour le moment. Une confrontation entre les deux sexagénaires a eu lieu le mardi 21 mai : il s’agit désormais de reconstituer les circonstances dans lesquelles a vécu la petite Inass Touloub, de comprendre comment elle a été tuée et abandonnée