Monsieur Ousmane Sonko

Face à la dégénérescence de vos propos qui affecte la morale et nuit à la société par l’endoctrinement des jeunes qui vous suivent, je me dois très rapidement de t’interpeller.

Certains ont parlé d’Ousmane Sonko comme le badolo qui insulte les journalistes, les traitant de « bodio-bodio, de moins que rien. D’autres, de l’insolent qui ne respecte ni les autorités politiques, religieuses ou coutumières, ni même tes pairs de l’opposition à qui tu viens encore d’accorder un manque de respect notoire pour avoir participé au dialogue politique. Tu as insulté publiquement le Président de la République en utilisant un langage à la limite choquant, si non comment peux tu parler, sans gène et en tant que Chef de parti du Chef de l’Etat en disant, que tout le monde m’excuse pour la répétition : « Di Doulale Nit Gni » !!! Je peux poster la vidéo illustrative.

Qu’en est-il de ton « respect » de la Constitution et des lois ?

Tu n’épargne même pas le peuple sur lequel tu compte pour accéder au pouvoir avec tes invectives, les traitants de peuple imbécile qui ne mérite pas de soutien. Tu n’épargnes pas ses représentant que tu as insulté et traité de petits députés.

Tu veux même contrôler la religion et les tarikhas au Sénégal, d’après ton livre. Ousmane Sonko, tu dois savoir que les gens sont libres au Sénégal ! Les gens réfléchissent librement et agissent librement. Ici, nous sommes en démocratie ! Malheureusement, tu n’es ni courageux, ni véridique.

Sonko, votre manque de maturité et de sens de responsabilité est pitoyable et inquiétante. N’as tu pas affirmé que nos anciens Chefs d’Etat devaient être fusillés conformément à ta tradition violente par le discours? N’est ce pas toi qui avais dit aux sénégalais, de par tes supercheries politiques, que tu venais de rejeter l’appel téléphonique de Monsieur Karim Wade parce qu’il est un homme du système et qu’il fait partie des malheurs du Sénégal?

N’est ce pas toi qui es allé voir le Président Abdoulaye Wade le lendemain de tes déclarations incendiaires pour subitement changer de discours et quémander une alliance avec son parti ? Qui essayes-tu de tromper Sonko ? Jamais tu ne dis la vérité. N’as-tu pas accusé la gendarmerie de s’être attaqué à ta maman, ce qui est faut évidemment avant d’organiser ridiculement la fausse « attaque » du siège de ton parti ?

Comme le dit l’adage : « Le mensonge est le vice des hypocrites, il dure des jours mais ne dure pas une année ».

Monsieur Ousmane Sonko, quelqu’un qui trouve normal de faire couler le sang est- il digne de mériter la confiance du peuple ? Vous rappelant deux vidéos que j’ai publiées sur internet dans lesquelles tu t’es exprimée dans l’une en français et dans laquelle tu as expressément exprimé ton veux, je reprends textuellement tes mots : « de fusiller les anciens Président de la République du Sénégal » et dans l’autre où tu a exprimé en wolof ton vœu selon tes propres mots de « dagaté gni djité rewmi » ; autrement dit de découper ou déchiqueter les dirigeants.

Pire, tu as ajouté que cela ne sera même pas un péché, renvoyant au terroriste-fanatique qui tue sans vergogne ni pitié alors que certains t’ont déjà collé cette étiquette.

94 MILLIARDS DE MENSONGES !!!!

Tu avais malhonnêtement mis en cause l’ex Directeur des Domaines Mamour Diallo d’avoir détourné 94,5 milliards dus par l’Etat du Sénégal aux héritiers du Tf 1451/R alors que cette somme n’est même pas encore payée ?

Pire, Tu avais caché aux sénégalais que tu étais en relation d’affaires avec une des parties des héritiers et que tu essayais de mettre la pression sur l’Etat, pour l’obliger à classer le dossier par le paiement de cette somme et par conséquent te permettre de toucher en catimini ta commission qui était une somme colossale de douze milliards de nos francs !!!!

Relation d’affaire que tu as reconnue dans le clair-obscur en tant qu’invité sur le plateau de la chaîne de télévision 2STv.

Donc, tout ce bruit, n’était en réalité motivé que pour l’acquisition rapide d’un intérêt privé personnel tiré des caisses de l’Etat que tu as préféré appeler « commission » rappelant aux sénégalais que tu as toujours encaissé et mangé les fonds communs en catimini en tant que fonctionnaire des impôts et domaines et tu oses aujourd’hui nous tympaniser en dénonçant les fonds politiques plus justifiables et plus nobles que les fonds communs.

Pire, tu n’as jamais, jamais respecté la loi en tant que fonctionnaire si non comment comprendre cette violation flagrante et grave du Code Général de la fonction publique. Bagne la waré dakh yaag na !

Monsieur Ousmane Sonko, tu devais avoir honte de vouloir travailler pour l’Etat et rechercher en même temps des intérêts contre l’Etat ; on appelle cela, un conflit d’intérêt, prévu et puni par le Code Général des impôts et la loi portant sur l’enrichissement illicite et même certaines dispositions du Code pénal.

Effectivement nous rappelons à l’opinion que c’est en utilisant dans l’illégalité ta société dénommée Atlas, constituée avec Ismaïla Ba, que le nébuleux tu avais marchandé ta part sur des indemnisations que l’Etat du Sénégal devrait payer aux ayants droits suite à un litige foncier consécutif à des opérations d’aliénation du Tf 1451/R.

Conscient que ta posture de candidat à l’élection présidentielle attirerait l’attention sur toi et tes commerces, tu jugeais alors nécessaire de créer une nouvelle société dénommée Mercalex le 29 juin 2018 dont le Directeur Général restait toujours celui d’ATLAS, ton associé Ismaïla Ba.

Ainsi, le deal sur le Tf 1451/R sera transféré à Mercalex par un protocole signé en Août 2018.

Ainsi Mercalex entamera ses actions en recouvrement avec es mises en demeure de paiement adressées à partir du 13 septembre 2018 aux structures concernées pour exiger le paiement des sommes réclamées.

Tu entameras alors une campagne de chantage en intelligence en faisant semblant de saisir l’OFNAC, et le Procureur de la République en passant par l’IGE et autres tapages médiatiques immondes et nauséabondes…et tout cela en tant que député, pour remplir tes poches à cout de 12 milliards de commissions : la honte !

Me Diaraf SOW Secrétaire Général National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (ADAE/J).