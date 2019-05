Dialogue national : le SEP/BBY félicite le Président Macky Sall

La cérémonie de lancement du dialogue national tenue, le mardi 28 mai 2019, au Palais de la république, a connu un franc succès tant du point de vue de la diversité des participants que de la qualité des échanges et laissera une marque indélébile dans l’histoire politique de notre pays.

En effet, tous les segments de la société ont été représentés : les partis politiques (de l’opposition, des non-alignés, de la majorité), la société civile, le patronat, les syndicats, les organisations professionnelles, les foyers religieux et coutumiers, les organisations faitières de paysans, de pêcheurs, d’éleveurs, de jeunes, de femmes, etc.

Et la richesse d’une telle représentation n’a cédé en rien à la qualité des débats libres et sans complaisance couverts en direct par la presse nationale et internationale. Ainsi les forces vives de la nation ont toutes exprimé leur adhésion sans réserve au dialogue national inclusif et constructif pour le renforcement de la démocratie et le développement de la nation.

Dans une unanimité parfaite, elles ont salué l’exception sénégalaise et se sont engagées à œuvrer pour la réussite du dialogue afin d’aboutir à des conclusions consensuelles capables, dans un contexte sous-régional et mondial marqué par l’instabilité et la violence jihadiste, de préserver la stabilité et la paix du Sénégal désormais inscrit dans le cercle restreint des pays pétroliers et gaziers et de le propulser vers l’émergence.

Le choix porté sur la personne de Famara Ibrahima SAGNA pour assurer la présidence du comité de pilotage du dialogue national a rencontré l’adhésion de tous les acteurs présents qui ont salué la décision éclairée et concertée du Président de la République. Cela augure déjà de la qualité des conclusions consensuelles qui seront issues des travaux et autorise tous les espoirs.

Le Secrétariat Exécutif Permanent de Bennoo Bokk Yaakaar exprime ses chaleureuses félicitations au Président Macky SALL pour son initiative heureuse qui a mobilisé toutes les forces vives de la société.

Le SEP/BBY associe à ces félicitations tous ceux qui ont répondu présent à l’Appel du Président de la république, expression de l’exigence d’une respiration démocratique d’un pays comme le Sénégal aspirant toujours au meilleur. Il encourage tous les patriotes, mus par l’intérêt supérieur de la nation, à rejoindre la dynamique ainsi enclenchée, à répondre à l’Appel de la patrie pour relever les défis nombreux et complexes qui jalonnent le chemin du développement inclusif.

Enfin, le SEP/BBY appelle l’ensemble des militants et sympathisants de la grande coalition à se mobiliser pour soutenir et nourrir la dynamique du dialogue national pour sa réussite totale afin d’en faire un levier pour la construction solidaire d’un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous.

Fait à Dakar, le 28 mai 2019 ​ ​ ​​

Le SEP/BBY