Bignona : Le forum civil poursuit le programme de généralisation de la certification citoyenne

Après la mise en place de comités locaux de certification dans les communes partenaires dans le cadre du programme de généralisation de certification citoyenne, le forum civil outille les acteurs locaux de Djibidione sur la décentralisation, le budget, les finances locales et les marchés publics

Le forum civil continue de déroulé le programme de généralisation de la certification citoyenne avec l’appui de l’union européenne dans les 50 communes partenaires du Sénégal. Après un paquet d’activités déroulées avec à la clé la mise en place de comités locaux de certification fonctionnel dans chaque commune, le programme se poursuit par un renforcement de capacités des acteurs comme ici à Djibidione.

Pour atteindre davantage d’objectifs, 4 modules ont été développés à savoir la décentralisation, le budget, les finances locale, les marchés publics et le foncier. Présent à Djibidione, Daouda Diop, coordonnateur de ce programme a salué l’engagement des autorités locales, des élus et des populations à relever les défis du développement.

Le compagnonnage entre la commune de Djibidione et le forum civil dans le cadre de ce programme est tout bénéfique pour la collectivité territoriale selon le maire Ansoumana Sagna qui a fait remarquer qu’il aurait des regrets s’il avait refusé de collaborer car les fruits de cette alliance sont déjà tombés. Dans cette partie du département de Bignona comme toutes les autres, personne n’osait parler du payement du minimum fiscal (impôt) mais avec ce programme, ce sont les acteurs locaux eux-mêmes qui ont investi tous les villages pour leur expliquer l’importance de s’acquitter de cette taxe.

Avec la nouvelle dynamique citoyenne qui est en train de naitre dans la commune de Djibidione, le forum civil invite l’Etat à accompagner cet élan par la poursuite des investissements dans cette partie frontalière où les populations ont tendance à penser que la solution à leurs difficultés se trouve en Gambie. Abdoulaye Diallo coordonnateur de la section forum civil de Bignona a cité certaines conditions indispensables pour l’émergence de cette zone à savoir l’électricité, l’eau et le désenclavement routier. Après avoir salué les efforts de l’Etat dans ce domaine, Mr Diallo a demandé à l’Etat de parachever ses intentions notamment la construction du pont de Djibidione sans lequel tout investissement dans la zone risque de plomber.

Une décentralisation réussie implique l’engagement et l’implication des populations à la base et cela n’est possible que si elles sont outillées et comprennent le fonctionnement d’une collectivité territoriale et les rudiments qui régissent la décentralisation, c’est tout le sens du programme de généralisation de la certification citoyenne qui lie l’union européenne et l’association des maires du Sénégal et mis en œuvre par le forum civil

L.BADIANE pour xibaaru.sn