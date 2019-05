Ansoumana initie la « Maison de l’Espoir et du Sourire »

Suite à la confédération et la fermeture, depuis 2013, par le régime en place, du Siège de son Association à Kaolack, l’empêchent de résoudre l’errance des malades mentaux, au détriment des sénégalais, Ansoumana DIONE ouvre un nouveau chantier, pour la résolution de certains problèmes de la population. A travers un cadre dénommé : la « Maison de l’Espoir et du Sourire », ouverte à tout citoyen qui le désire, vivant au Sénégal ou à l’étranger, il leur prodigue conseil et orientation, fondés essentiellement sur l’écoute. L’objectif de telles séances, est de prévenir le suicide, la violence et la criminalité, pour la paix et la cohésion, dans la société. Selon l’expert en santé mentale, après vingt ans d’expériences, si les sénégalais sont devenus méconnaissables, avec des scènes de tueries macabres, c’est parce que, d’abord, personne ne s’écoute pour se comprendre et l’on ne met surtout pas en avant, l’intérêt de son prochain. Et, dans ces conditions, aucun développement ne peut se faire, d’où l’importance de cette nouvelle tâche d’Ansoumana DIONE, ayant déjà apporté, dans l’anonymat, espoir et sourire, à beaucoup de personnes. D’ailleurs, pour une meilleure accessibilité à sa Maison, pour le moment virtuelle, Ansoumana DIONE passe désormais chaque vendredi, de 22 heures à 00 heures, sur la Radio Convergence Fm, au 103.9, dans l’émission intitulée : « Solution ».