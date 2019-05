Sonko : « La mission de Famara Ibrahima Sagna, c’est de fabriquer un programme »

Ousmane Sonko s’est exprimé sur le choix porté sur Famara Ibrahima Sagna pour diriger le dialogue. Pour lui, ce dernier conduit un gouvernement informel destiné à bâtir un nouveau programme pour le chef de l’Etat. « Les Sénégalais doivent désormais parler du gouvernement de Famara Ibrahima Sagna. Car sa mission c’est de fabriquer un programme parce que quand un exercice de ce genre englobe les questions politiques, économiques et sociales, il s’agit carrément de fabriquer un programme à la place de ‘‘ligueyal Euleuk’’ et du Pse. Donc nous devrons considérer que la manœuvre qui consistait à supprimer le poste de Premier ministre devait aboutir à désigner un gouvernement informel qui sera un panier à salade. Et ce gouvernement informel est chargé de fabriquer un programme pour Macky Sall et demain, se retrouver pour le partage du gâteau étatique», a déclaré Ousmane Sonko face à la presse.