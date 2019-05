C’est un Communiqué de PYPA Sénégal qui vient jeter le froid sur le dialogue de Macky. Un participant à ce dialogue est accusé de plagiat par le program for young politicians in Africa (PYPA)…Voici le communiqué du PYPA qui mouille fortement le participant qui a pris la parole lors du lancement du dialogue national

Aujourd’hui, il a été constaté lors du dialogue national initié par le président de la République que, Monsieur Khadim Diop président du Conseil National de la jeunesse (Cnj) s’est flagramment, inélégamment, si légèrement et si illégalement approprié de nôtre mini-projet et travail en se réclamant être l’initiateur d’un avant-projet de loi prévoyant l’institution d’un quota de 30%de jeunes dans toutes les assemblées électives.

Nous souhaitons, rappeler que ledit pré-projet est l’œuvre de jeunes issus de partis politiques différents dont la promotion avait été primé à Abidjan en 2017 pour ce projet lors d’une compétition inter africaine.

La promotion 2018, aussi pour sa vulgarisation



Pypa (program for young politicians in Africa) est un programme de renforcement de capacités des jeunes leaders en politique initié par l’Institut de la Gouvernance et de la Démocratie et le parti centriste suédois.

Cette formation se déroule en différentes sessions dont pour la dernière, est organisée des concours de mini-projets, de plaidoirie entre autres…

Pour 2017, la délégation sénégalaise avait remporté le prix du meilleur mini projet grâce à leur avant-projet de loi instituant un quota de 30%de jeunes dans toutes les assemblées électives et semi-électives.

Pour mener à bien ce projet, la promotion 2017 avait rencontré tous les leaders politiques sénégalais de l’ancien Président Abdoulaye Wade, à Monsieur Ousmane Tanor Dieng en passant par Monsieur Idrissa Seck, Monsieur Modou Diagne Fada, le ministre de la justice Monsieur Ismaila Madior Fall, le ministre d’Etat Mahmoud Saleh, le ministre de la jeunesse Monsieur Pape Gorgui Ndong Monsieur Abdoulaye Baldé entres autres partenaires à savoir le conseil national de la jeunesse, les journalistes, la société civile… .

Ce travail a été possible grâce à l’encadrement d’un éminent constitutionaliste du nom de Mouhamadou Ngouda Mboup qui nous a fait profiter de toute son expertise.

Pour preuve, le Samedi 28 Octobre 2017, nous avons officiellement remis le document de l’avant-projet au Ministre de la jeunesse d’alors Pape Gorgui NDONG et en présence de lui-même en tant que Président du CNJS.

Par soucis d’honnêteté intellectuelle et d’objectivité, nous avons à rétablir la vérité des faits.

Pypa promotion 2017

Fait à Dakar le 28 Mai 2019