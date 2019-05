« On ne peut pas discuter de l’avenir de la Nation avec des septuagénaires »

Le dialogue national initié depuis le 28 Mai 2016 par le président de la République Macky Sall est une très bonne initiative républicaine. Le président de la République l’a réitéré le 05 Mars 2019 après la proclamation officielle des résultats de la présidentielle et le 02 Avril 2019 lors de sa prestation de serment. Le lancement du dialogue ce 28 Mai 2019 avec la participation de l’opposition représentative et des autres forces vives de la Nation,peut donner de l’espoir et un nouvel élan pour une stabilité sociale et politique. En acceptant la proposition de l’opposition pour le choix d’une personnalité indépendante(Ministre Famara Ibrahima Sagna), le Président Macky Sall a fait preuve de responsabilité et de bonne foi.

Cependant il ne faudrait pas figer le dialogue national sur des questions électorales et partisanes. L’opposition sénégalaise a une chance en or de faire des propositions concrètes sur la table du président qui les analysera et les appliquera si elles sont conformes aux besoins de nos compatriotes.

La Jeunesse sénégalaise qui est et doit être le fer de lance du développement du pays a-t-elle invitée au dialogue ? Oh que non !

La diaspora sénégalaise qui contribue en termes de transferts de fonds beaucoup plus que l’aide au développement que reçoit le Sénégal, doit avoir une place prépondérante au dialogue national.

Le secteur informel qui représente 41,6% du PIB et emploie plus de 50% de jeunes devrait être de la partie.

On ne peut pas vouloir discuter de l’avenir de notre belle Nation avec des septuagénaires et des octogénaires qui vivent de la politique depuis les indépendances. Ces derniers qui ne peuvent absolument rien servir à la Jeunesse sénégalaise à part lui donner des cours d’histoire de par leur vécu, et de géographie car ils ont fait le tour du monde.

Il faudra éviter le clanisme et associer tout le monde car il y va de notre intérêt car notre pays fait face à une insécurité galopante, des crises civiques et sociales. Les prédateurs fonciers et économiques en veulent à nos ressources naturelles. Les terroristes frappent à nos frontières, les extrémistes font les yeux doux à nos jeunes qui sont victimes de chômage et de précarité.

Le président Macky Sall a intérêt à écouter tout le monde. Nous les 58% qui ont l’ont élu attendent des transformations car ce mandat selon lui est dédié à la Jeunesse et aux femmes. 42% de sénégalais qui sont constitués en majorité de jeunes ont exprimé leur mécontentement et leur déception au président Macky Sall qui doit décoder ce message qui lui est adressé personnellement. Je pense qu’il va y répondre avec sincérité et avec sa conviction intime qu’il s’est forgée depuis 7 ans, comme Président de la République.

Il nous appartient à tous de rassembler nos efforts autour d’un même projet, l’émergence du Sénégal.

LASS BADIANE PRÉSIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM / CONSEILLER MUNICIPAL / SECRÉTAIRE ÉLU BBY COMMUNE GRAND YOFF