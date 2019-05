Nouveau coup de théâtre au Barça

Alors qu’on pensait son départ entendu, Ernesto Valverde sera toujours l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine.

La short-list de ses successeurs, avec Robert Martinez et Ronald Koeman en têtes d’affiche, faisait pourtant les gros titres de la presse catalane. Une presse catalane qui assurait d’ailleurs ce mardi, à l’image de RAC 1, que le sort d’Ernesto Valverde était scellé. Pour autant, Josep Maria Bartomeu l’a confirmé dans la soirée auprès de la Cadena Ser: le Basque sera toujours l’entraîneur des Blaugrana la saison prochaine.

Le président n’a donc finalement pas changé d’avis depuis samedi soir et la finale de Coupe du Roi perdue face à Valence (1-2). « Il a un contrat et est notre entraîneur. Et cette défaite n’est pas de la faute de l’entraîneur », avait-il pris soin d’affirmer quelques minutes après la fin du match. Des propos qui n’avaient donc pas suffi à empêcher les rumeurs annonçant sa destitution. La faute à cette défaite face à Valence donc et surtout à l’improbable élimination face à Liverpool en demi-finale de la Ligue des champions.

Avec le soutien des joueurs

Et le président barcelonais a d’autant plus de raisons d’être convaincu du bien-fondé de son choix de garder Ernesto Valverde qu’à défaut de faire l’unanimité chez les autres dirigeants catalans, certains se montrant sceptiques, il bénéficie du soutien de ses joueurs et en particulier des poids lourds du vestiaire. De Lionel Messi à Gerard Piqué en passant par Ivan Rakitic ou Jordi Alba, tous se sont prononcés en faveur du maintien de l’ancien coach de l’Athletic Bilbao.

Selon Marca, seule une démission pourrait conduire au départ de l’entraîneur barcelonais, sous contrat jusqu’en 2020. Une issue que le technicien basque n’envisagerait pas un seul instant, bien décidé à prolonger l’aventure à la tête du Barça.