Macky réunit l’opposition malgré le…Véto de Wade

Le président de la République, Macky Sall, a procédé mardi à l’ouverture du dialogue national en présence de plusieurs personnalités politiques, économiques, religieuses et de la société civile. L’ancien ministre Famara Ibrahima Sagna a été choisi, sur la base d’un consensus, pour piloter ces concertations. Et malgré le boycott du PDS et ses alliés, d’importantes franges de la Nation, ont répondu à l’appel du président de la République. Et même parmi les responsables du PDS, Oumar Sarr le n°2 du PDS et coordonnateur national du parti de Wade. Et plusieurs autres personnalités dont les anciens ministres Cheikh Tidiane Sy et Sadibou Fall, tous du PDS…