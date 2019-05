Les malades mentaux exclus du dialogue national

Le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), condamne fermement l’exclusion du problème des malades mentaux, par le chef de l’Etat Macky SALL, du dialogue national. Pour Ansoumana DIONE, une telle mauvaise chose constitue une grave erreur de la part du Président de la République, qui avait pourtant annoncé partout sa volonté d’y faire participer toutes les couches de la société. Dans ce contexte de criminalité que vit notre pays, c’est le peuple sénégalais tout entier qui sera déçu de la non implication de celui qui a sacrifié vingt ans de vie à défendre les droits de ces citoyens vulnérables. D’ailleurs, Ansoumana DIONE n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi ce manque de respect et de considération, infligé, sans aucune raison valable, par le Président Macky SALL, à ses protégés. Aussi, regrette-t-il, les milliers de malades mentaux vivant parmi nous, vont continuer à faire beaucoup d’autres victimes au Sénégal… Car, jusqu’ici, le chef de l’Etat refuse de prendre en considération les propositions d’Ansoumana DIONE, pour la résolution de ce vaste problème social et la mise en œuvre d’une politique de santé mentale, seul moyen susceptible de mettre fin aux multiples séries de violences , de meurtres et d’assassinats que nous vivons depuis quelques années.

Rufisque, le 28 mai 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) –