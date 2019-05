Chers frères et sœurs,

L’opinion publique, les responsables et militants retiendront que Mr Oumar SARR a choisi de défier l’autorité du Secrétaire général national qui lui est conférée par les statuts et le règlement intérieur du parti auxquels nous avons librement souscrits. Ces textes organisent notre communication interne et externe, notre fonctionnement, la gestion de nos relations, les droits et devoirs de tous. Ils règlementent nos rapports avec les autres organisations. Leurs dispositions pertinentes gèrent en tout équilibre les conflits individuels et collectifs.

C’est en toute connaissance de cause que Mr SARR a choisi de violer nos textes, saborder l’image du parti et rentrer en collusion avec le pouvoir.

A ce stade, nous lui ôterons l’opportunité d’une victimisation en attendant qu’il prenne ses responsabilités. Ce serait trop facile. Il doit assumer ses actes et en tirer toutes les conséquences. Prendre ses responsabilités; ce ne sont pas des incantations: c’est prendre son courage entre deux mains et démissionner. La perception des acteurs est très importante dans un espace de communication politique et d’utilisation abusive des réseaux sociaux et médias.

A défaut, le parti a tout les moyens et l’autorité d’user de ses prérogatives pour agir dans le sens du respect de la discipline et ses intérêts.

Il s’est pendu à la place publique avec un discours inodore, incolore et sans saveur. Les vaines tentatives de justification de sa participation ont fait planer un climat glacial dans la salle où certains ont dû rire sous cape. Avant cette séquence, il se présentait par le statut de coordonnateur. il omet sciemment de préciser qu’il occupe un siège par nomination du SGN et non un mandat électif. Faudrait-il le rappeler, à ce titre il ne peut agir que par délégation ou mandat du SGN qui est le seul habilité statutairement à engager le parti et le représenter.

Par conséquent, il s’est livré à l’adversaire sans autorisation ou ordre de mission du SGN; ni délibération d’instance. Ainsi, il tombe dans l’illégalité flagrante; mais aussi dans une forfaiture et abus de confiance manifeste. Nous avons trop souffert, par respect au SGN, de la gestion solitaire d’un Coordonnateur qui ne reçoit que des proches, n’accorde d’audience qu’à quelques privilégiés et snobe la diaspora.

Durant sept (07) ans, lors de ses nombreux séjours à l’étranger, il n’a eu que quatre (04) rencontres avec des responsables à ma connaissance. Il s’agit de:

– 2 rencontres en Afrique du Sud où il a voulu installer ses proches à l’insu des responsables fédéraux légitimes et légaux du parti qu’il ne connaît même pas. J’ai dû en toute responsabilité opposer mon véto;

– une rencontre avec des responsables d’Italie (bastion libéral) l’année dernière;

– une rencontre avec la fédération des USA qui l’a honoré par un accueil chaleureux en marge de la convention des démocrates.

A son retour à Dakar, il a ignoré le projet de lettre de remerciements que j’ai soumis à sa signature. Il n’a même pas appelé la coordonnatrice et les responsables.

Cette gestion calamiteuse de la diaspora entre autres problèmes que je tairai pour éviter de verser dans un exercice de lynchage. Nous nous limiterons à donner ces exemples pour justifier le déficit de communication avec cette composante qui ne saurait faire partie des prétendus consultés pour avis contrairement à ses pompeuses affirmations.

Nous réservons le plus important aux évaluations internes pour améliorer la gestion des Sénégalais de l’extérieur libéraux. Ils représentent la première force politique de l’opposition sénégalaise.

Du fait de l’inaccessibilité au téléphone et par courriel du SGNA, le PDS a été étouffé par son management. Malgré les opportunités d’un monde digitalisé et gouverné par les TIC, mon parti s’est enlisé dans une gestion marquée par la marginalisation de nombreuses compétences et l’absence d’intégration de volontaires souteneurs Karimistes qui nous ont rejoint dans une période d’épreuves. Leur apport est une plus value au dynamisme du parti.

Par respect à notre compagnonnage dont nous retenons aussi des actions et un engagement appréciables; nous nous limiterons à nous concentrer sur sa responsabilité pleine et entière de choisir de communiquer à l’extérieur de nos instances par des arguments et explications que nous ne partageons pas.

Par loyauté à notre engagement commun dont Mr SARR s’est unilatéralement éloigné dans le mépris de nos textes majeurs; nous condamnons sa démarche.

Pourquoi Mr SARR qui douterait de l’authenticité d’un communiqué a préféré aller jusqu’au palais sans passer vérifier et discuter avec le Secrétaire général National sur l’origine du texte qui n’est qu’un rappel de la position connue du parti. C’est évident qu’il cherchait un fallacieux prétexte pour accomplir un plan mûri et concerté.

D’ailleurs il est venu le moment de se rappeler des propos du météorologue attitré du palais, le Ministre d’Etat Boun Abdalah DIONE qui proclame les résultats électoraux avant même l’ouverture des bureaux de vote du pays. Il nous avait prévenu que Mr SARR allait rejoindre le « Macky » en 2019. Nous pensions avoir affaire à une intoxication. C’est avec surprise et tristesse que nous constatons le flagrant délit de concubinage en attendant les explications ou gesticulations du concerné ou de l’accusé. Le jury du tribunal populaire sénégalais hérite d’un nouveau dossier explosif de la classe politique.

La qualité de l’allocution prononcée au dialogue de 2016 minutieusement préparée par le SGN Me Abdoulaye WADE ne peut être comparée à son discours décousu et vide qui ne grandit pas son auteur. Nous nous demandons où sont passées les contributions de prétendus hauts responsables consultés. Nous mettons au défi le public de nous citer une seule idée, proposition ou contribution de cette consultation -fiction. A l’annonce de sa participation; nous étions tentés de penser au poisson d’Avril avant de devoir réaliser que nous bien au mois de Mai.

Au nom de la diaspora, nous récusons la légitimité de tout engagement dans ce dialogue pour le compte des structures du parti.

Peut-être qu’il a confondu les consultations de Daganois qui ont alimenté par les mêmes arguments les réseaux sociaux et les fuites organisées au niveau de la presse; à la place des organes réguliers du parti.

Nous réaffirmons solennellement notre soutien et adhésion à la pertinente position du communiqué du SGN qui engage le parti démocratique sénégalais. Ladite position renforce le positionnement de notre parti dans sa permanente mission de défense des intérêts supérieurs du peuple.

Elle réaffirme notre attachement à l’état de droit et les valeurs démocratiques qui se confondent avec les pages d’or de l’histoire de notre grand parti.

Nous vivons un contexte d’exception marqué par la confiscation des conquêtes démocratiques. Il s’y ajoute le déni de droits aux citoyens et davantage des concurrents qui menacent la légitimité du pouvoir à la tête desquels le frère Karim Meissa WADE. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras, Ce dernier hante le sommeil du locataire du palais. Il suffit simplement d’apprécier la violence d’état dirigée contre lui au mépris des lois internes et du droit international. Dans sa forme achevée notre espoir continue de subir dignement l’exil qui est une dérive d’une gouvernance d’une autre époque. Mais quand un pouvoir dit libéral est coaché par des socialistes, trotskystes, maoïstes, breijneviens; tout est possible.

La recherche d’une caution des critiques difficultés économiques à venir, à travers la participation du PDS au dialogue sans garanties, est vouée à l’échec malgré le mackyllage d’une opération de communication. Ils ne font qu’irriter les démocrates et le peuple. La seule et unique question que les Sénégalais se posent; c’est pourquoi subitement ces « responsables politiques » se dirigent toujours vers le pouvoir en cas de « divergences »?

Pourquoi quand on est nommé on reconnaît l’autorité et quand on ne partage plus la vision, l’orientation stratégique majeure on ne démissionne pas?

Est ce que les acteurs des pays développés ont le monopole des valeurs universelles d’éthique?

Pourquoi les « politiciens » tiers-mondistes préfèrent le parapluie de la victimisation au courage d’engager des propositions structurées alternatives?

C’est triste, le processus classique consiste à recruter quelques responsables dont leur position de pouvoir ont été soutenues de manière anti-démocratique par leur mentor qui, une fois sur le point du départ organise une campagne médiatique de légitimation de son forfait. La fin du film est identique. Il finit toujours par monnayer son soutien pour se servir des privilèges du pouvoir.

Je tairai les autres aspects de la gestion calamiteuse des responsables de l’extérieur. Nous voulons éviter de verser dans un exercice qui serait perçu comme de la calomnie. Nous nous limiterons à donner ces exemples pour expliquer le déficit de communication avec les émigrés libéraux qui se démarquent de prétendus consultés. Cette pratique fractionniste ne participe pas de la culture politique libérale.

Nous réservons nos plus profondes réflexions aux évaluations internes pour améliorer la gestion des Sénégalais de l’extérieur libéraux, première force politique de l’opposition sénégalaise.

Le peuple ne tolère plus ces pratiques malsaines qui compromettent l’avenir des enfants, orphelins de références dignes du Sénégal. Le patriotisme, l’attachement à la bonne gouvernance et l’assumation de ces convictions sont les seules voix pour mériter la mobilisation des Sénégalais qui aspirent à de véritables changements sans compromission.

Après deux alternances dont la dernière confisquée; nous sommes déterminés et patients pour suivre la voix tracée par le SGN. Nous sommes convaincus d’avoir les moyens de porter Karim Meissa WADE au pouvoir. Il y va de la consolidation et de l’approfondissement de la première alternance de 2000.

Aussi, nous pourrons bâtir un Sénégal prospère et pleinement développé dans une Afrique intégrée et unie.

Pour terminer, à l’occasion de son anniversaire nous donnons comme cadeau au Maître les rares valeurs de fidélité, de loyauté et de dévotion à un leader exceptionnel. Aussi, nous continuons d’exiger son accompagnement par sa vision et son sens aigu de l’engagement pour l’Afrique. Puisse sa vision stratégique nous réinstaller au pouvoir à la grande satisfaction du peuple meurtri et désespéré.

Joyeux anniversaire à son Excellence le Président Abdoulaye WADE

Papa Saer GUÈYE Secrétaire National chargé des émigrés du PDS Fait à Dakar le 29/05/19