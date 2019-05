Le Madiba Leadership Institute ouvre ses bureaux à Paris !

Ce vendredi 24 mai se tenait au campus de l’innovation culturelle de l’IESA arts et culture à Paris, l’inauguration du bureau de Paris du Madiba Leadership Institute.

Pour Monsieur Samuel FAYE, Directeur du Madiba Leadership Institute, il s’agit « d’une opportunité d’internationaliser notre institut panafricain en développant des projets internationaux avec des partenaires, en ouvrant des espaces de réflexion et de collaboration qui impliquent la diaspora et en offrant des services aux alumnis et étudiants de l’institut en mobilité internationale ».

Le Président du Groupe ISM, Monsieur Kamil SENHAJI, présent à la rencontre, a salué cette ouverture internationale en rappelant la vision du Groupe qui « est d’offrir aux apprenants des opportunités leur permettant d’être au service du développement des organisations africaines ».

Pour sa part, Monsieur Boris GREBILLE, directeur de l’IESA arts et culture qui abrite ce bureau de Paris s’est estimé « »très heureux d’accueillir au sein de l’IESA arts&culture le bureau de représentation du Madiba Leadership Institute, son partenaire à Dakar ». Il estime que cette antenne pourra « en lien avec le département Afrique faire rayonner les projets artistiques et culturels menés à Dakar mais plus largement sur l’ensemble du continent. Formations, événements, recherches, incubateur… bénéficieront de ce lien toujours plus étroit entre les deux institutions. »

Cette cérémonie d’inauguration a été précédée par une conférence portant sur le thème « diasporas et défis panafricains » animée par le Docteur Alboury Ndiaye et Monsieur Said SAKO de la délégation générale à l’entrepreneuriat rapide. Etaient notamment présents à la rencontre, les anciens étudiants de l’école basés aujourd’hui en Europe, des écoles et institutions partenaires des deux institutions.

Pour rappel, le Madiba Leadership Institute est l’école panafricaine du Groupe ISM. Il poursuit l’ambition de former des leaders africains aptes à relever les défis contemporains pour une transformation positive et durable de nos économies.

Les formations proposées en licence, master et Exécutive MBA sont orientées vers la résolution des grandes problématiques africaines en dotant les apprenants de connaissances et compétences nécessaires à leur éclosion dans la vie professionnelle.