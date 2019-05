Que disent véritablement les Résultats des Européennes en France ?

Je crains que ne va prévaloir dans l’opinion, la forte dose de propagande des grands médias français, qui ne veulent pas comprendre le véritable message du peuple Français dans ces Européennes, et qui exploitent les résultats pour accréditer l’idée de la » fin de la gauche » en France.

Sans chercher du tout à donner des leçons aux Partis de Gauche français, tous les internationalistes du monde ont l’impérieux devoir d’analyser ce qui vient de s’y passer, pour contribuer à une analyse critique et auto- critique, de cette formidable expérience que les pays de l’Union Européenne, notamment, la France, viennent de vivre.

En effet, à l’instar des peuples d’Europe de tous les pays, le peuple Français s’est fortement mobilisé pour se démarquer de l’extrême Droite, qui a fortement reculé avec 23,3%, et de la Droite libérale centriste incarnée par Macron, qui a perdu son pari de battre l’extrême Droite avec 22,4%.

Par contre en additionnant comme » vote à Gauche » du peuple Français, les 13,47% des écologistes, avec les 6,3% de la France insoumise, les 6,2% du Parti Socialise/place publique, les 3,27% de Benoît Hamon de la Génération S, et les 2,4% du Parti Communiste, l’on obtient un score de 31,7%, qui sont loin devant les 23,4% de l’extrême Droite, et les 22,4% de la Droite libérale Centriste, que les Médias donnent comme principaux les principaux vainqueurs des Européennes.

Pourtant au niveau Européen, ces médiats n’ont pas hésité de faire le cumul des scores de l’extrême Droite et des divers nationalistes et souverainistes, pour leur créditer un score global de 171 sièges, contre 180 au Parti Populaire Européen, tout en gardant l’espoir de ne pas les voir s’unir dans un » Groupe parlementaire », qui pourrait accentuer la crise politique l’Union Européenne, avec la perte du duo- social-démocrate et Parti populaire Européen, de son hégémonie politique, qui lui a permis de diriger l’Union Européenne des décennies durant, pour imposer des politiques libérales d’austérité budgétaire, d’attaque contre les acquis sociaux des travailleurs et des retraités, et de soumission à la politique extérieure des Etats Unis.

Donc, par rapport au score cumulé de la grande famille de la Gauche française, ni l’extrême Droite, encore la Droite libérale centriste de Macron, n’est majoritaire dans l’expression du suffrage de ce peuple des « Droits de l’Homme, de la liberté et de l’égalité ».

Le peuple Français a ainsi démontré, à tous des Partis de Gauche, qu’il est fondamentalement contre la Droite républicaine, libérale centriste, et contre l’extrême Droite, mais qu’ il a aussi conscience qu’il reste victime du dogmatisme et de la querelle des égos, chez les dirigeants actuels de Gauche, qui ruinent sa vision d ‘une » France de Démocratie, de liberté, d’égalité, de solidarité, de justice sociale, et de la fraternité, » qu’elle a mise au monde depuis 1789, mais qui peine, malgré ses 230 ans, à devenir mâture !

A cet effet, en se donnant comme objectif politique, la réduction à néant du Parti communiste Français, ou à sa plus simple expression politique, Mitterrand eu gain de cause dans le court et moyen termes, mais a hypothéqué en même temps, l’avenir de son Parti, qui a fini par se convertir au libéralisme économique et social, pour mieux se démarquer du Parti Communiste Français, en érigeant des barrières psychologiques entre ces deux composantes principales du mouvement ouvrier français, barrières encore à l’œuvre jusqu’ici , et qui expliquent, en grande partie, cet émiettement des forces de Gauche, qui n’a pas pu, heureusement, faire renoncer au peuple Français, à son idéal de société.

Ce legs de Mittérand dans la conscience politique de la Social – démocratie Française, avec l’apparition de Jean Luc Mellanchon, et la capitulation de François Hollande devant le Capitalisme libéral, a exacerbé les divisions de la Gauche.

Engluée dans ses guerres dogmatiques et des querelles d’égos, la Gauche française n’ a pas pu voir venir le « Mouvement des Gilets jaunes », encore moins, s’y impliquer massivement, au point de laisser l’extrême Droite, tirer tout le bénéfice politique de ce vaste et profond mécontentement social , qui s’est pourtant mobilisé, des mois durant, autour de problématiques de Gauche que sont : la défense du pouvoir d’achat, le rétablissement de l’impôt sur la fortune ( ISF), la hausse du SMIG, l’augmentation des pensions, le rétablissement des services publiques en campagne, la défense de l’environnement, et le RIC pour jeter les bases de la Démocratie citoyenne.

Malgré tout cela, les Européennes ont montré que le peuple Français fait encore confiance a ses Partis de Gauche, en se détournant de l’extrême Droite et de la Droite libérale centriste.

Donc, les problématiques économiques, sociales et politiques défendues par le » Mouvement des Gilets » devaient enfin réunir politiquement cette » Gauche plurielle », pour construire ensemble, de nouveaux rapports de force en mesure de les faire matérialiser pour encore plus de progrès économique et social du peuple Français qui va ainsi renouer avec sa vision progressiste et fraternelle de la société et du monde.

Dans cette perspective, les travailleurs et les retraités, avec leurs syndicats, devraient être le détachement économique de ce mouvement populaire, pendant que la » Gauche plurielle » réunie, en serait le détachement politique.

Gauche de France, le monde progressiste vous regarde !

Ibrahima SENE (PIT-Sénégal)

Fait à Dakar le 28 Mai 2019