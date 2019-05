Des annonces et une mesure forte sortie du dialogue national sur le cas des enfants de la rue qui n’est jamais résolu. Encore une énième tentative du chef de l’état de les sortir de la rue.

Sur demande des chefs religieux et d’acteurs politique et de la société civile, le Chef de l’Etat instruit au ministre de l’Intérieur de prendre des mesures concrètes pour éradiquer le phénomène des enfants de la rue après la Korité. A l’unanimité, Famara Ibrahima Sagna désigné pour diriger les travaux du dialogue. La libération de Khalifa Sall exigée, Macky Sall se dit ouvert dans le respect des procédures. Les violences faites

aux enfants et aux femmes seront débattues en conseil des ministres et des décisions sont attendues.