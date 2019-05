Dialogue…Le MCSS/Fulla ak Fayda salue l’initiative de Macky

Le Sénégal a encore écrit son histoire dans les annales des grandes nations démocratiques ce mardi 28 mai 2019.

(Communiqué du parti politique MCSS/Fulla ak Fayda)

Le Président de la République son Excellence Monsieur Macky SALL a lancé l’appel au dialogue national et les acteurs de tous bords ont répondu présents, décidés à se mettre dans un cadre, à s’asseoir et à discuter des enjeux politiques, économiques et sociaux de l’heure.

Les sénégalais l’ont voulu, après une campagne présidentielle chaude, teintée de violences qui ont failli hypothéquer la paix et la stabilité du pays.

Le Sénégal doit avancer et une concertation nationale sur des questions aussi importantes que l’examen du fichier électoral, le pétrole, le gaz, l’éducation, l’enfance, la condition féminine, la promotion du secteur privé, le dialogue social etc…est opportune et légitime.

Le choix porté de façon consensuelle sur la personne de Monsieur Famara Ibrahima SAGNA est rassurant et annonce de bons auspices. L’homme est un homme d’État de haute facture, au-dessus de la mêlée, neutre, effacé, rassembleur, pacificateur.

Le Parti politique Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal Fulla Ak Fayda, membre de la coalition de la grande majorité présidentielle, toujours présent à ce rendez-vous, exprime, par la voix de son Président, Monsieur Abdoulaye Mamadou GUISSE, sa satisfaction à la suite de l’ouverture de ce dialogue initié personnellement par son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République du Sénégal et adresse ses vives félicitations à Monsieur Famara Ibrahima SAGNA pour le choix porté sur sa personne.

Fait à Pikine le 29 Mai 2019



Pour le Bureau Politique

Ministre Khady Mbow

SGN Adjointe du parti

Et Porte-parole.