Discours du Coordonnateur du pôle des Non-alignés à l’occasion du lancement du dialogue national

Monsieur le Président de la République,

Je voudrais tout d’abord vous remercier au nom du pôle des partis non alignés, de cette invitation adressée à toutes les forces vives de la nation pour se pencher sur les questions d’intérêts national.

Nous rendons Grace à Dieu de nous avoir permis de nous réunir en ce mois béni du Ramadan pour pour parler du devenir de notre pays.

Depuis l’annonce de cette rencontre, l’opinion s’est souvent demandée, mais pourquoi organiser cette journée de Dialogue National, se référant certainement aux résultats de la première édition.

La cérémonie d’aujourd’hui survient dans un contexte où les systèmes de valeurs se déconstruisent et les défis qui nous interpellent exigent le renforcement ou mieux, la reconstruction d’une société porteuse de valeurs d’éthique et de morale.

Ce faisant, on peut reconnaitre qu’en l’espace d’une journée, nous ne pouvons pas apporter les réponses aux questions complexes qui nous ont menés au point où nous sommes maintenant.

Toutefois, nous osons espérer que ce parterre de forces vives réunies aujourd’hui pourrait nous inspirer et nous amener à adopter des termes de références, un format de travail et une méthodologie aptes à nous permettre aux termes de ce dialogue d’aboutir à des consensus forts. C’est peut-être là, une réponse à l’interrogation sur l’opportunité d’un dialogue national.

Ainsi, il nous faudra transcender les contingences assises sur l’intérêt personnel en inscrivant nos actions dans une dynamique de défense permanente de la prise en charge des attentes des sénégalais.

Cette nouvelle page qui s’ouvre aujourd’hui doit nous inspirer pour la quête d’un nouveau départ, départ fondé sur l’intérêt général et le respect mutuel et reposant sur l’assertion que développement et valeurs ne s’opposent pas ; bien au contraire, le développement durable se nourrit de valeurs d’éthique, de morale, de justice, de tolérance et de dignité de chaque être humain.

L’ancien Président de Tchécoslovaquie, Vaclav Havel disait je le cite :

« Sans des valeurs et des obligations partagées par tous et profondément ancrées, ni la loi, ni un gouvernement démocratique ni même une économie de marché ne pourront fonctionner correctement ».

Ainsi, opportunité ne pouvait donc être plus grande pour nous de lancer un dialogue national pour la construction d’un système qui place au centre de ses préoccupations le bien-être des populations par des politiques appropriées dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’économie, de la prise en charge sociale, de l’emploi, de la sécurité, de la réforme des institutions, de la gouvernance des ressources humaines, naturelles et financières pour un développement harmonieux.

Sur le volet politique, les sénégalais écoutent et observent la classe politique et attend qu’elle s’accorde sur un processus électoral consensuel permettant d’aller à des consultations dont les résultats seront acceptés par toutes les parties prenantes.

C’est dire que Toutes les questions d’intérêts national devront être débattues à fond pour mettre un terme à toute cette suspicion persistante.

Très chers compatriotes, c’est à ce prix seulement, que nous pourrons hisser notre pays au plus haut niveau dans le concert des nations en gardant notre identité commune, fondée sur les valeurs d’éthique et de morale.

La réponse du corps politique, de l’élite religieuse et de la société civile à votre invitation, prouve notre conviction profonde que la consolidation de la cohésion nationale, de la démocratie, de la sécurité et du développement ne peut pas faire l’économie d’un dialogue sincère et inclusif.

En adoptant des termes de références, un format et une métrologie efficace comme indiqué plus haut, le dialogue national aboutira sans nul doute à des conclusions pertinentes qui seront un patrimoine, à la disposition des décideurs, dont la mise en œuvre commencera sous votre magistère, et restera une référence pour longtemps.

Pour cela, très chers compatriote, nous devons bâtir notre action sur une réelle volonté de tourner le dos aux divisions et querelles crypto personnelles en nous inscrivant dans un débat d’idée fécond afin d’engager le Sénégal dans la voie de l’avenir.

Pour terminer, je voudrai rappeler que nous avons le pouvoir de construire la société à laquelle nous aspirons, mais seulement nous devons avoir le courage de prendre un nouveau départ, en gardant à l’esprit les valeurs qui ont toujours fondé notre société.

Je vous remercie de votre attention

Vive le Sénégal

Déthié Faye

Coordonnateur du pôle des Non-alignés