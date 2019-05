Casamance : Nkrumah Sané fait des menaces de mort

C’est depuis Paris où il vit exil que Mamadou Nkrumah Sané, secrétaire chargé de l’aile extérieur du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), cherche encore à répandre la terreur en Casamance. A travers une lettre en date du 27 mai, Nkrumah Sané prêtant à l’Etat l’intention de « remettre au goût du jour l’application de sa vieille loi sur le Domaine national », pousse le bouchon trop loin, en menaçant de mort les populations qui oseront ne pas respecter son mot d’ordre.

Nkrumah Sané avertit : « La Terre de la Casamance n’est pas à vendre et ne sera jamais à acheter ». Il souligne : « Ce message est destiné aux citoyennes et aux citoyens, chefs de villages de toute la Casamance, de tous les responsables des communautés rurales et toutes communes de tout le Territoire de la Casamance de Diogué à Gouloumbou. Ce message s’adresse tout particulièrement et directement à vous tous qui exercez des fonctions de décideurs et exécuteurs des décisions de l’Etat du Sénégal sur toute l’étendue de la Casamance ; la Terre de la Casamance n’est pas à vendre à quiconque. »

Et d’avertir : « Ceux ou à celles des responsables qui le feraient, prendraient de graves risques aux conséquences incalculables pour leurs vies. »

Thiémokho BORE