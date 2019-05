Paix en Casamance : La COSCPAC déroule sa feuille de route

La coordination sous régionale de la société civile pour la paix en Casamance (COSCPAC) a initié une feuille de route pour une sortie de crise durable en Casamance. Elle a rencontré les jeunes des trois régions de la Casamance pour recueillir leurs avis sur le processus de paix. Bignona a abrité conférence/débat régionale de Ziguinchor.

La Casamance est le théâtre d’un conflit armé depuis plus de 35 ans et malgré l’accalmie notée ces dernières années, il y a encore des risques de regain de violence. C’est pour cette raison que la coordination sous régionale de la société civile pour la paix en Casamance (COSCPAC) a initié une feuille de route de sortie de crise. Jusque-là en marge de ce qui se fait pour le retour de la paix, la coscpac a décidé d’impliquer les jeunes à travers des conférences/débat avec les élèves et étudiants à travers les trois régions. Les jeunes ont également un mot à dire et leur avis doit compter

Mieux vaut tard que jamais, les jeunes qui estiment qu’on aurait pu recueillir et prendre compte de leur avis depuis le début de cette crise se félicite d’avoir été associés dans cette nouvelle dynamique car c’est leur avenir qui est en jeu. Ils invitent alors les principaux protagonistes à la négociation

Les conclusions issues de ces rencontres ne seront pas ranger dans des tiroirs. Elles seront mises à la disposition de l’Etat et du MFDC selon Henry Ndecky, coordonnateur de la COSCPAC, pour qu’au moment des négociations, que ces aspirations sont prises en compte.

Avec cette dynamique et cette démarche inclusive et participative, l’on a espoir que la paix tant souhaitée par tous les acteurs sera en fin, définitive et durable

L.BADIANE pour xibaaru.sn