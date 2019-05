Mazide Ndiaye sur le choix de Famara Ibrahima Sagna : « Nous nous alignons »

Pressenti pour diriger la commission cellulaire du dialogue politique et récusé par le camp du pouvoir, Mazide Ndiaye s’est prononcé sur le choix porté sur l’ancien ministre Famara Ibrahima Sagna. Prenant la parole au lancement du dialogue national au palais de la République, il dira : « On avait proposé que je puisse, avec une équipe, diriger le débat. Mais, évidemment, je pense que le choix qui a été fait est meilleur. Et nous nous alignons. »

Mazide Ndiaye a également salué le dialogue qui est « nécessaire », car étant la seule voie qui empêche et l’autoritarisme et le désespoir. Mais faudrait-il qu’il soit ‘’bien engagé’’. « Nous devons commencer par discuter du format du dialogue, parce que si le débat est mal engagé, il n’aboutira nulle part. Pour bien l’engager, il faut que chacun connaisse les règles et que chacun les accepte », souligne-t-il selon Seneweb.