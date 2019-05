Macky Sall ouvre le dialogue ce mardi au Palais

Le chef de l’Etat Macky Sall va présider mardi matin l’ouverture du dialogue national au Palais de la République, a-t-on appris de source officielle.

Le grand jour du dialogue national a sonné et ce sera sans le PDS. Selon un communiqué controversé, le PDS boycotte les travaux mais l’opposition regroupé autour du FRN sera présent au rendez-vous. Et Macky Sall et le FNR de l’opposition sont d’accord sur le choix de Famara Ibrahima Sagna comme président des travaux. 140 participants sont pressentis pour les travaux avec une répartition du nombre des participants avec équité entre la majorité et l’opposition en plus des non alignés et de la société civile

C’est dans la foulée de sa réélection pour un second mandat à la tête du pays que le président de la République avait annoncé le 5 mars dernier la tenue d’un dialogue national.

Macky Sall avait émis le souhait de convier à ce dialogue républicain « toutes les forces vives de la nation, sans exclusive’’, des discussions auxquelles ses prédécesseurs Abdou Diouf et Abdoulaye Wade « pourraient apporter leur contribution », avait-il précisé.

Il a réaffirmé cette option lors de sa prestation de serment devant le Conseil constitutionnel le 2 avril, en renouvelant son appel à un dialogue « sans exclusive, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, forces politiques, économiques et sociales ».

Il a ainsi fait part à plusieurs reprises de son souhait de voir ce dialogue se tenir le 28 mai.