Au sein du PDS, c’est la guerre entre les militants pros dialogue et anti dialogue. Et Karim Wade indexé par l’entourage de son père de vouloir écarter le PDS du dialogue est accusé d’avoir falsifié la signature de son père en bas du communiqué du PDS publié hier. Xibaaru a reçu d’une source des documents qui circulent à l’intérieur du PDS et qui montrent la falsification de la signature de Me Wade. Il y a deux signature de Me en présence. Et le texte qui accompagne les images accusent nommément le fils de Wade qui se trouve au Qatar….

– En haut la fausse signature du frère Secrétaire Général National du #PDS ;

– En bas, L’authentique Signature de la Personnalité susmentionnée.

1-Un Document estampillé 20h35 GMT, celà veut dire très clairement que le rédacteur n’est pas dans le Fuseau Horaire du Sénégal dont le Sien correspond au Temps Universel (GMT ou TU). En d’autres termes, au moment de sa mise en écriture, le Rédacteur était à 23h35 Heure Locale.

2- La Signature du document en bas de page montre tout bonnement que le rédacteur a maladroitement imiter celle du Frère SGN du PDS (Cf. Images Comparatives des Signatures à des moments différents) ;

3- Cette Décision Hautement Politique et aussi Importante pour le PDS a été Prise de Manière Unilatérale et Dictatoriale à 10.195 Kms de Dakar. Tous Les Responsables Hiérarchiques et Militants du PDS l’ont, sans Exception, appris à travers la Presse, en dehors de son rédacteur bien entendu.

Au vu de Ces Constats bien Limpides et sans Équivoques, Cette Décision basée sur du Faux Ne M’engage en Aucune Façon en Tant Militant et Responsable du Parti Démocratique Sénégalais (PDS).

#PS : Faudra tout de même s’attendre à ce que notre bien aimé Gorgui National WADE tente de confirmer ce document, ce qui serait Humainement Compréhensible en tant que Père du Rédacteur de ce Non Communiqué et compte tenu du contexte politique actuel.

Quand on joue au Faussaire, On finit toujours par se faire prendre la main dans le sac … Le Faux Communiqué du PDS en date du 27 Mai 2019 n’engage que son Auteur