L’affaire Adja Astou du nom de l’animatrice de la 7TV qui s’est récemment distinguée à travers sa dérive en déclarant que c’est au sein de la communauté peul qu’on enregistre généralement au Sénégal, des actes de viols commis par les hommes sur des adolescentes, a suscité un vent de désapprobation. Après cette dérive verbale, des personnes ont organisé une manifestation devant les locaux de la 7TV, et l’animatrice a été convoquée à la Section Recherches de la gendarmerie où après une courte garde à vue, elle a été relâchée.

Heureusement, Adja Astou qui s’est rendue compte que ses propos sont de nature effectivement à cultiver la haine entre communautés ethniques vivant au Sénégal, a eu la modestie en présentant ses excuses, reconnaissant ainsi sa faute. Pauvre Adja Astou ! Oui, disons-le ! A l’instar de la communauté visée, Adja Astou est elle aussi, une victime. Victime, quand des hommes politiques, des membres de la société civile tiennent constamment des discours qui remettent en cause les soubassements de la cohésion nationale qui ne peut-être que le respect entre ethnies, entre les différentes religions et différentes confréries.

N’allons par chercher loin. Au cours de cette même émission où Adja Astou a tenu les propos regrettables qui lui ont valu de s’attirer les foudres d’une partie de la population, le Président du Conseil d’administration de la SN/HLM, leader de parti, Moustapha Fall ‘’Che’’ qui en principe doit-être un modèle pour son peuple, a sorti des propos plus graves et pleins de mépris, à l’endroit d’une catégorie sociale de la société. Les hommes issus de cette catégorie sociale, du fait qu’ils n’ont pas de moyens financiers pour se trouver une femme, sont ceux qui sont le plus coupables de viol, aurait jeté à la face des téléspectateurs, Moustapha Fall ‘’Che’’.

Malgré de tels propos choquants condamnés par nombre de compatriotes, Moustapha Fall ‘’Che’’ ne daigne jusqu’à présent reconnaître son dérapage de langage et présenter ses excuses à la classe sociale visée. Contrairement à Adja Astou. Or, sur ce plan-là, c’est lui Moustapha Fall ‘’Che’’ qui aurait dû faire preuve d’humilité et de modestie en présentant ses excuses et montrer la voie à l’animatrice de la 7TV.

En 2012, après la publication des résultats de l’élection présidentielle qui l’envoyaient au second tour face à celui qui lui faisait office de principal challenger le Président Macky Sall, l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade s’en était pris à cette même communauté Hal Pulaar. Me Abdoulaye Wade avait menacé les populations du Fouta qu’il ne ferait plus de réalisations dans cette zone qui avait voté massivement contre lui, s’il était réélu.

En quoi, les propos tenus par Adja Astou sont-ils plus graves que ceux tenus à l’époque par Me Abdoulaye Wade. Quand un Président de la République en exercice menace toute une communauté parce que celle-ci n’a pas voté pour lui, lui-même sape l’unité, la cohésion nationale. Car, ce sont ces propos pleins de dérives qui sont après repris par le citoyen lambda, car croyant naïvement qu’il n’y a aucune gravité.

Parce que des hommes politiques, des membres issus de la société civile se distinguent dans ce genre de dérapage, qu’on a parlé de vote ethniciste au profit de Macky Sall au Fouta, de Ousmane Sonko en Casamance à l’issue de la publication des résultats de l’élection présidentielle de 2019. De plus en plus, à l’occasion de campagnes électorales, on voit des hommes politiques à la quête de voix, se parer de leur appartenance à telle ou telle communauté religieuse pour solliciter de leurs membres, leur vote.

Des discours communautaristes dangereux qui se développent et qui ne font que miner la cohésion et l’unité de la nation. Il est temps d’en appeler à la responsabilité de tout un chacun. Il est inquiétant qu’un homme de la trempe de Abdoulaye Makhtar Diop, Vice-Président à l’Assemblée nationale, administrateur civil de formation, revendique que l’heure est venue pour un Lébou de conquérir la Ville de Dakar.

Heureusement que des hommes politiques comme Ibrahima Sène, Moustapha Diakhaté, ont cru devoir alerter l’opinion sur de tels dérapages. Comme le dit si bien Moustapha Diakhaté : « La balkanisation communautariste est une passion dangereuse qu’il ne faut pas laisser détruire le Sénégal ».

L’atrocité de l’acte commis sur la défunte Bineta Camara a créé un vaste élan de solidarité et de compassion des Sénégalais à sa famille. Au-delà de Bineta Camara, ce sont toutes les femmes, jeunes filles victimes de violence à qui le peuple sénégalais témoigne sa solidarité. Les Sénégalais disent : « plus jamais ». Face à la recrudescence de l’insécurité, certains proposent le rétablissement de la peine de mort au Sénégal. Même, si nous pensons que ce n’est pas avec le rétablissement de la peine de mort que l’insécurité sera éradiquée. Il faut saluer tout de même le fait que les Sénégalais soient préoccupés par ce phénomène et que chacun se lève pour apporter sa proposition pour lutter contre le fléau.

Il s’agit de respecter les différences, respecter les positions de chacun et éviter dans le cadre de ce genre de débat, d’aller loin dans des propos dangereux qui sapent la culture de solidarité qui existe au Sénégal.

Seydi Gassama, patron de la section sénégalaise de Amnesty international doit lui aussi être rappelé à l’ordre. Comment un homme de sa trempe qui dit lutter pour la promotion des Droits de l’Homme peut-il lancer ces propos : « Au Sénégal, la peine de mort n’est évoquée que quand un VIP est concerné ». Seydi Gassama fait certainement allusion à l’appartenance à une certaine classe sociale dont sont issus les parents de la défunte Bineta Camara. Le père de cette dernière est le Directeur de l’Agence de développement local. Seydi Gassama doit avoir certainement d’autres arguments pour pouvoir faire face à ceux qui demandent le rétablissement de la peine de mort, que de tenir des propos de ce genre.

Des propos aussi graves que ceux tenus par Moustapha Fall ‘’Che’’ car visant à saper l’unité nationale et l’élan de solidarité nationale dont ont fait toujours montre les Sénégalais dans de pareils évènements. Si ce sont ces hommes de la classe politique, de la société civile qui ne font preuve de retenue dans leurs propos, pourquoi vouloir jeter uniquement l’opprobre sur Adja Astou.

Thiémokho BORE