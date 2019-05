Le Bureau économique du Sénégal en Italie (BESI) n’a pas perdu de temps après l’annonce du Chef de l’Etat qui a décidé de mener son second mandat en mode FAST TRACK .

Il organise un forum économique en collaboration avec des entreprises italiennes telles que ASSOLOMBARDO, ASSAFRICA, et E41IMPACT qui envisagent d’investir au Sénégal.

Ce forum qui est axé sur les priorités du Plan Sénégal Emergent (PSE) selon le chef du bureau économique Amadou Lamine Cissé, aura lieu vendredi 31 mai prochain et verra la participation de l’APIX, des ministères de la Santé, de l’Habitat et de l’Ambassadeur du Sénégal en Italie entre autres.