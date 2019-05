Avec le dialogue…Macky Sall « bousille » le Front de Wade

Le chef de l’Etat a non seulement pu donner corps aux concertations mais Macky Sall a pu dynamiter le peu d’entente qui restait au sein du Front de résistance nationale. Le Front de résistance nationale (FRN) prendra part au dialogue tandis que Me Wade et le Parti démocratique sénégalais (PDS) ont décidé de ne pas participer au dialogue. Me Wade a décliné toute participation au dialogue, estimant que les préoccupations de son parti n’ont pas été prises en compte. Par contre, le FRN auquel appartient le PDS a réagi positivement au choix du président Macky sur l’ancien ministre Famara Ibrahima Sagna pour conduire ledit dialogue.