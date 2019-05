Le CNRA se prononce sur l’affaire de la 7TV : le Conseil national de régulation de l’audiovisuel a rappelé, par un communiqué rendu publique hier, que le traitement des questions de société, notamment celles portant sur des sujets sensibles, nécessite une certaine culture, une préparation particulière et une bonne maîtrise du sujet. Babacar Diagne de préciser que ’’la non prise en compte de ces préalables entraîne la survenue d’incidents, de dérives ou de manquements à la réglementation de nature à entraîner des sanctions contre les éditeurs’’. A cet effet, il rappelle aux médias leur obligation de respecter la réglementation applicable à la communication audiovisuelle, notamment celle consistant à conserver ou à rétablir, en toutes circonstances, la maîtrise d’antenne. Les patrons des médias audiovisuels sont exhortés à prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par la réglementation.