Recrudescence des viols, vols, meurtres : Thérèse Faye Diouf élève la voix

L’actualité nationale ponctuée par une série de viols, vols et autres meurtres dont les femmes sont généralement les victimes au Sénégal ne laisse pas de marbre la Directrice de l’Agence Nationale de la Case des –Tout-petits et de la Petite Enfance(ANCTPE). Interpellée sur la question, Madame Thérèse Faye Diouf, de déplorer cette inflation de la violence : «Depuis quelque temps, les viols, vols et assassinats montent en puissance. Qui pis est, ce sont les femmes qui sont souvent les victimes de cette barbarie à visage humain. On ne peut plus accepter cela. Cela contraste fort avec notre concept de «Téranga» dont on se glorifie de tout temps. Il faut dire basta. Sur la question de la peine de mort, je crois que cela mérite une large réflexion mais les auteurs de ces drames doivent être sévèrement sanctionnés et, c’est la seule arme qui peut les dissuader», a laissé entendre la Mairesse de Diarrère qui s’exprimait en marge d’une conférence religieuse organisée par l’Amicale des Stagiaires et Etudiants de Fatick (ASEF) à l’UCAD dont elle a été la Marraine.