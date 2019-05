Mais quel est ce secret que détient le bâtonnier de l’ordre des avocats contre certains procureurs ? Ces propos n’ont pas plus à l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) le corps auquel appartient les procureurs. Voici les propos du bâtonnier Mbaye Gueye :

’’On me l’a rapporté et c’est avéré que des procureurs, lorsque leurs procédures sont annulées et que la libération du détenu est ordonnée, ils demandent à la police d’aller attendre le détenu devant la prison pour l’arrêter à sa sortie et reprendre la procédure. Ce qui est anormal. Si jamais on me pousse à bout, je révèlerai tous leurs secrets. Pour le moment, je m’en arrête à ça’’, avait-il déclaré.

Que l’avocat Mbaye Guèye nous dise enfin ce qu’il sait…