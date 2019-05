Les femmes font bloc pour la criminalisation du viol

Le Collectif contre les violences faites aux femmes et aux enfants a appelé, samedi à Dakar, lors d’un sit-in, à la criminalisation du viol et à la tolérance zéro dans ce domaine. Cette manifestation fait suite à une série de meurtres enregistrés au Sénégal, dont celui de Bineta Camara à Tambacounda, une affaire qui a particulièrement ému à travers le pays. C’est la révolte des femmes pour dénoncer les agressions, viols et meurtres dont elles sont victimes, particulièrement les petites filles. Elles sont exprimé leur ras-le-bol à travers le sit-in du collectif contre les violences faites aux femmes et aux enfants organisé, samedi, à la Place de la Nation. Ce collectif qui appelle à la +criminalisation+ du viol et à la tolérance zéro peut compter sur le soutien des femmes parlementaires, dans combat