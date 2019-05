La hache de guerre déterrée entre l’UMS et l’Ordre des avocats après les similarités faites entre les affaires Thione Seck et Khalifa Sall…Et c’est l’incarcération de ce dernier qui divise le monde judiciaire.



Tout indique qu’on risque d’assister dans les prochains jours, à une passe d’armes entre l’Union des magistrats du Sénégal (UMS) présidée par le Juge réputé pour son indépendance d’esprit, M. Souleymane Téliko et l’Ordre des avocats du Sénégal dont le bâtonnier n’est personne d’autre que Me Mbaye Guèye, un homme connu grâce à son intégrité morale.

Une passe d’armes entre deux hommes que tout lie pourtant, si ce n’étaient les dégâts collatéraux de l’annulation de la procédure judiciaire prononcée par le Juge en charge de l’affaire contre le chanteur Thione Ballago Seck sur l’affaire de trafic de faux billets de banque pour laquelle, ce dernier était poursuivi et qui lui avait valu huit (8) mois de détention. Pour ce faire, le Juge s’est basé sur le Règlement n°5 de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui veut qu’une personne interpellée soit assistée par un avocat au moment de son audition par l’Officier de police judiciaire (OPJ) de la gendarmerie ou de la police.

Un règlement ratifié par le Sénégal que les autorités, du fait de certains dossiers judiciaires aux relents politiques, refusaient de faire appliquer. Jusqu’au moment de rendre la délibération sur l’affaire Thione Ballago Seck. Ce qui a poussé les avocats de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall à ruer sur les brancards, d’autant que malgré l’arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO estimant la violation de cette disposition par le Sénégal, les autorités judiciaires avaient refusé de constater l’annulation de la procédure contre leurs clients. Dans le cadre de cette affaire, l’on a vite fait, quoi de plus légitime de dénoncer ‘’Coumba am ndèye, Coumba amoul ndèye’’ (deux poids, deux mesures).

Dans la polémique, Me Mbaye Guèye interrogé, s’en est vivement pris à l’ancien ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Sidiki Kaba, avant de menacer de faire des déballages sur certains procureurs qui abuseraient de leurs pouvoirs pour continuer de maintenir « illégalement » des détenus en prison », malgré les décisions du tribunal ordonnant leur libération, après avoir constaté des nullités dans leurs dossiers.

Il est normal que devant le tribunal, sur des dossiers, l’on assiste à des échanges rudes entre avocats et magistrats. C’est ainsi que la justice est faite. Passé cela, il est rare de voir l’Ordre des avocats et l’Union des magistrats se livrer à une passe d’armes. D’autant qu’à la tête de ces deux structures, on retrouve toujours des hommes qui disposent d’une intégrité probante. Seulement, c’est comme qui dirait que l’affaire Thione Seck est en passe de créer entre les deux, un climat d’hostilité.

Réagissant après la sortie du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, l’UMS s’est fendue d’un communiqué pour dénoncer avec la dernière énergie les « graves déclarations (de Me Mbaye Guèye) à l’encontre des magistrats du parquet qu’il accuse d’arrestations illégales ». « L’UMS condamne avec la plus grande fermeté ces attaques personnelles en déphasage avec les règles les plus élémentaires de courtoisie et de respect qui doivent prévaloir entre avocats et magistrats et qui sont d’autant plus injustifiées qu’elles sont faites sur la base de considérations fondées sur une opinion personnelle du déroulement d’une procédure. »

Et de poursuivre : « L’Union rappelle qu’aucune disposition légale n’interdit une arrestation devant la prison et qu’en tout état de cause, les divergences de vues qui sont le propre du débat judiciaire, doivent trouver leur solution à travers l’exercice des voies de recours. » Souleymane Téliko et les siens jugent « inacceptable qu’une personne, fut-elle Bâtonnier, puisse s’ériger en censeur des magistrats et brandir contre eux des menaces. »

Apparemment entre l’UMS et l’Ordre des avocats, le ton est monté. Et, si rien n’est fait pour un rapprochement entre les deux parties, les choses iront loin. N’est-ce pas Me Mbaye Guèye qui a menacé d’aller loin dans ses révélations sur certaines pratiques dans le milieu de la justice, si les autorités judiciaires persistent à vouloir refuser l’évidence.

Thiémokho BORE